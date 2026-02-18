Miodowsky presentó oficialmente la fiesta Rivadavia en Colores 2026
Sergio Miodowsky, intendente del departamento de Rivadavia en la provincia de San Juan, brindó detalles del evento que contará con shows en vivo, feria de emprendedores y espacio gastronómico.
El intendente Miodowsky encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la que presentó la Fiesta Rivadavia en Colores 2026 y anunció oficialmente los artistas de esta nueva edición.
El jefe comunal estuvo acompañado por los diputados provinciales Maru Lascano y Juan de la Cruz Córdoba, además de funcionarios y empleados municipales. Durante el encuentro con los medios de comunicación, Miodowsky destacó el crecimiento sostenido de la fiesta y la consolidación del evento como un espacio de encuentro para las familias, los jóvenes y los emprendedores locales.
La celebración se realizará el sábado 28 en el Parque de Rivadavia, desde las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita. El intendente invitó especialmente a los rivadavienses y a todos los sanjuaninos a participar de una noche con música en vivo y múltiples propuestas para toda la familia.
En el escenario principal se presentarán DesaKTa2 y Destino San Javier, conformando una grilla artística variada que combina distintos estilos y promete convocar a públicos de todas las edades. Los Videla y La Joda serán los números locales para esa jornada.
Además de los espectáculos musicales, la fiesta contará con un espacio para food trucks y una feria de emprendedores, brindando oportunidades a productores y comerciantes del departamento.