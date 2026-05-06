Desafíos y oportunidades en el contexto actual Organiza: Equipo RH Fecha: Viernes 8 de mayo de 2026.

Horario del encuentro: 14:00 a 16:00 hs Lugar: Salón Platinum – Expo San Juan Minera 2026 Convocatoria de emprendedores: desde las 13:30 hs Actividad posterior: recorrido libre por la feria En el marco de la Expo San Juan Minera 2026, el próximo viernes 8 de mayo, de 14:00 a 16:00 hs, se realizará en el Salón Platinum el Encuentro de Emprendedores de Comunidades: Desafíos y oportunidades en el contexto actual, una propuesta orientada a generar un espacio de intercambio, reflexión y vinculación para emprendedores de distintas zonas de influencia minera de la provincia.

La Expo se desarrolla del 6 al 8 de mayo y reúne en San Juan a empresas, proveedores y actores clave del sector minero. La actividad está pensada como un espacio participativo que permita a emprendedores compartir experiencias reales, poner en común desafíos cotidianos, reconocer logros y conversar sobre las oportunidades que hoy presenta el contexto actual, tanto a nivel local como provincial y sectorial. El encuentro contará con dos momentos principales.

En una primera instancia, se desarrollará un bloque de intercambio entre emprendedores, con consignas guiadas para favorecer la participación y el diálogo entre pares.

En una segunda instancia, se realizará un panel conversatorio con referentes vinculados al sector minero, empresarial e institucional, con el objetivo de sumar miradas, abrir perspectivas y promover una conversación enriquecedora sobre desarrollo emprendedor, comunidad y oportunidades de articulación.

La propuesta busca no solo dar visibilidad a las experiencias emprendedoras de las comunidades, sino también acercar a sus protagonistas al ámbito de la feria, favoreciendo el contacto con otros actores, el conocimiento del ecosistema mineroproductivo y la ampliación de horizontes para sus proyectos. En este marco, invitamos a su empresa a acompañar esta iniciativa, difundiendo la convocatoria entre emprendedores de sus comunidades de influencia y, en la medida de sus posibilidades, facilitando el traslado para su participación en la actividad y posterior recorrido por la feria.

Creemos que este tipo de espacios aportan valor al fortalecimiento de los vínculos entre comunidad, emprendimiento y sector productivo, y pueden convertirse en una instancia significativa de escucha, visibilidad y proyección para quienes vienen desarrollando sus iniciativas desde distintos puntos de la provincia.

Agradeceremos especialmente a las operadoras que puedan acompañar esta iniciativa promoviendo la participación de emprendedores de sus comunidades y facilitando su presencia en este espacio de intercambio y visibilidad.

Saludos Cordiales.

Yanina Sisterna

Socia Directora Socio

Javier Molina

Director