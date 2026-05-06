Rivadavia premia al vecino cumplidor: Importantes descuentos en la Tasa sobre Inmuebles durante mayo

on el objetivo de continuar fortaleciendo la transformación del departamento a través de más obras y servicios de excelencia, la Municipalidad de Rivadavia informa el cronograma de vencimientos y la vigencia de importantes beneficios impositivos para los vecinos durante el mes de mayo.

Bajo la premisa de que el aporte de cada ciudadano se traduce directamente en mejoras para los vecinos —como nueva iluminación, pavimentación y espacios verdes—, el municipio ha dispuesto una serie de descuentos estratégicos según la modalidad de pago elegida:

Beneficios del 1 al 10 de mayo

Los vecinos que se encuentren al día con su cuota mensual podrán acceder a las siguientes bonificaciones:

✓Pago presencial: 10% de descuento en la mensualidad al realizar el trámite en las cajas municipales.

✓Pago vía web (20% OFF): Aquellos que opten por la comodidad de la gestión digital a través de la página oficial rivadavia.gob.ar, recibirán un beneficio exclusivo del 20% de descuento.

Segunda oportunidad para la Anualidad

Para quienes deseen cancelar el total del año, se informa que el segundo vencimiento de la anualidad opera el próximo 11 de mayo.

✓Incentivo adicional: Si se realiza el pago antes de dicha fecha límite, el contribuyente obtendrá un 5% de descuento sobre el total.

Desde la gestión municipal se invita a todos los rivadavienses a aprovechar estos beneficios, recordando que cumplir con las tasas departamentales es la herramienta fundamental para seguir construyendo el departamento que todos soñamos.