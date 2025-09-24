Enfermeras enseñan RCP para salvar vidas

La Licenciada en Enfermería Valeria Vargas, es Instructora de RCP del CIC del departamento de Ullum, junto a un gran equipo de profesionales van a diferentes lugares para enseñar RCP y también la maniobra de Heimlich.

En el Audio escuchamos a la Licenciada en Enfermería Valeria Vargas.

C.I.C Centro Integrador Comunitario.

Este se encuentra situado en el departamento de Ullum, al costado de la Plaza principal de Bª Ullum 2. San Juan. Argentina. Teléfono: 0264-4943382 .

RCP

RCP significa reanimación cardiopulmonar , un procedimiento de emergencia que consiste en compresiones en el pecho para mantener la vida de una persona cuyo corazón ha dejado de latir o no respira.

Es una técnica que busca mantener la circulación sanguínea y el suministro de oxígeno a los órganos vitales hasta que llegue ayuda médica profesional.

Heimlich

La maniobra de Heimlich (o compresiones abdominales) es un procedimiento de primeros auxilios para desatascar las vías respiratorias de una persona que está en asfixia y no puede respirar o toser , ayudándola a expulsar un objeto atascado en la garganta.