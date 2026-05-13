Entrega de módulos alimentarios para personas celíacas
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informa el cronograma de mayo, garantizando el acceso a alimentos seguro en distintos departamentos, al 29 de mayo.
l Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, lleva adelante durante el mes de mayo un nuevo operativo de entrega de módulos alimentarios destinados a personas celíacas en toda la provincia.
Estos módulos cumplen un rol fundamental, ya que incluyen alimentos aptos para personas con celiaquía, garantizando seguridad alimentaria y acompañando el tratamiento. Además, representan un apoyo concreto, favoreciendo una mejor calidad de vida y promoviendo la equidad en el acceso a una alimentación adecuada.
A continuación, se detalla el cronograma de entrega:
CRONOGRAMA – MAYO 2026
Valle Fértil
07/05
9.30 a 12 hs
Acción Social
25 de Mayo
11/05
9.30 a 10.30 hs
Hospital Santa Rosa
Sarmiento
11/05
11 a 12 hs
CIC de Villa Media Agua
Jáchal
12/05
9 hs (Niquivil)
10 a 12 hs (Hospital San Roque)
11 hs (Villa Mercedes)
Iglesia
13/05
9.30 a 10.30 hs
CIC Las Flores
11 a 12 hs
Hospital Dr. Tomás Perón
Calingasta
14/05
10:30 hs. Viila Calingasta
Hospital Dr. Aldo Cantoni
11 hs Barreal
Hospital Barreal
Caucete
14 y 15/05
9.30 a 11.30 hs
Club Unión Deportiva Caucetera
Zonda
18/05
9.30 a 10.30 hs
Acción Social de Zonda
Ullum
18/05
11 a 12.30 hs
CIC Ullum
Angaco
19/05
9.30 a 11 hs
Hospital Dr. A. Rizo Esparza
San Martín
19/05
11.30 a 12.30 hs
Hospital Dra.Stella Molina
Gran San Juan: 9 de Julio, Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Pocito, Albardón, Rawson y Chimbas
21, 22, 26, 27 y 28/05
8 a 12.30 hs
Depósito MF y DH (Calle Salta)
Personas que no pudieron asistir en los días anteriores:
29/05
8 a 12.30 hs
Depósito MF y DH (Calle Salta)
Esta política pública reafirma el compromiso del Estado provincial de acompañar a las personas celíacas, acercando respuestas concretas que impactan directamente en su salud y bienestar diario.