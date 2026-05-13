Las representantes de las Personas Mayores de reunieron con el ministro Platero

Luego de haber concluido sus viajes a Carlos Paz y Merlo -que fueron los premios otorgados en la elección de la reina y la virreina- compartieron sus vivencias.

El ministro Platero recibió a la reina y virreina 2025 de las Personas Mayores, luego que disfrutaran de su premio: un viaje a Carlos Paz en Córdoba para Silvia Maldonado y a Merlo, en San Luis, para Ramona de la Cruz Solar. En el encuentro, las soberanas contaron anécdotas y vivencias de los días que pasaron en sendos destinos.

Justamente los viajes, la estadía completa, los traslados internos y algunas excursiones fueron el modo de reconocerlas por parte del Ministerio de Familia y Desarrollo Humanos a quienes fueron elegidas entre postulantes de toda la provincia para representar a sus pares, en octubre del 2025. La representante de Capital y la de Iglesia fueron las más votadas en un mega evento, en el Estadio Aldo Cantoni.

La actual reina Silvia Maldonado, tiene 64 años, es mamá de 2 hijos, es viuda y es docente jubilada. Es pianista y supo integrar la Orquesta Municipal de Capital. Viajó acompañada de su mejor amiga de la secundaria, Virginia Fallos y no sólo paseó por Carlos Paz, sino que hizo excursiones a Villa General Belgrano, Alta Gracia, Capilla del Monte, entre otros puntos de interés. Inclusive se dio el gusto de cumplir su sueño de hacer el recorrido de más de 100 kilómetros en el “Tren de las Sierras” y así rememorar aquellos años en los que llegaba a distintos puntos en las formaciones ferroviarias e inclusive honrar la historia de su bisabuelo que fue trabajador vial.

“Todo esto es un regalo de Dios, un premio del cielo porque para quien está sola como yo, todo lo vivido desde que me eligieron representante de San Juan de las Personas Mayores, han sido momentos únicos. Lo vivo con mucho orgullo. Estoy super agradecida de la organización del viaje y no dejo de compartirlo con mis pares de yoga, de las pistas de salud y otros espacios en los que participo”, expresó Silvia Maldonado.

Por su parte, la virreina es la iglesiana Ramona de la Cruz Solar, de 84 años, separada, con 13 hijos, 34 nietos, 25 bisnietos y 2 tataranietos. Vive en Colola dónde cultiva su propia huerta. Es amante de las artesanías, la pintura en tela y el reciclado. Para ella este viaje a Merlo -fue acompañada por su hija Carina- fue el primero de su vida, fuera de la provincia y la oportunidad de hacer muchas cosas por primera vez como ir al cine, subir un cerro de más de 2500 metros de altura, cenar todos los días en un restaurante, compartir con otros jubilados. “Ni en los sueños me imaginaba que iba a poder vivir todo esto. Es de las mejores cosas que me pasaron en la vida”, dijo agradecida.

En la recepción estuvieron presentes el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; los responsables de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, Roberto Ochoa y Paula Bettio; la directora de Desarrollo Humano e Inclusión de la municipalidad de la Ciudad de San Juan, Carol Orozco; subdirectora de Adultos Mayores de la municipalidad de la Ciudad de San Juan, María Ester García; Andrea Galife e Ivana Flores, parte del equipo técnico del área de Adultos Mayores del municipio de Iglesia.