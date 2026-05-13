Arturo Puig reveló su decepción con Susana Giménez

Arturo Puig sorprendió al hablar, por primera vez y de manera directa, sobre el distanciamiento que vivió con Susana Giménez tras la muerte de Selva Alemán. En una de las etapas más difíciles de su vida, el actor reconoció públicamente el dolor que le causó la actitud de la diva y relató cómo, con el tiempo, lograron recomponer el vínculo.

La relación entre ambos atravesó un momento de tensión luego del fallecimiento de Selva Alemán, pareja y compañera de vida del actor durante más de cincuenta años. Puig explicó que, en ese contexto, esperaba algún gesto de Susana que nunca llegó. Según sus palabras: “Cuando partió Selva,no me mandó nada, ni un beso, ni una frase, ni nada. Me dolió un poco, ¿no?”.

Este silencio fue interpretado como una decepción. Puig lo describió abiertamente: “Me sentí un poco… a ver cómo te puedo explicar, un poco dolido”. El actor aclaró que la situación no derivó en una pelea, pero sí marcó una herida en el lazo que los unía desde hacía décadas. Frente a la pregunta directa sobre un supuesto conflicto, respondió: “No, no estoy peleado. Para nada. Tuvimos ahí un pequeño problema”.

La reconstrucción del vínculo llegó tiempo después, en un encuentro casual en el Teatro Colón. Allí, según el actor, pudieron dialogar y dejar atrás el malestar: “Después creo que fue una fiesta… Estábamos en el Colón, ahí estuvimos hablando y se arregló. No hay problema”. Así, dejó en claro que actualmente no existe conflicto con la conductora: “La verdad que en este momento no, no estoy peleado ni mucho menos”.

Fuente: Teleshow