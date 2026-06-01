Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres: un escritor argentino fue su celestino

La pareja, que se comprometió en Navidad del 2025, compartió sus votos en una pequeña celebración junto a un selecto grupo de amigos y familiares, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Según medios internacionales como The Sun y Metro, los recién casados planean celebrar su unión en una megafiesta que se llevará a cabo en Sicilia, Italia, que tendrá una duración de tres días.

Aunque al principio Dua Lipa y Turner tenían planeada una ceremonia para pocas personas, finalmente decidieron preparar una gran fiesta para celebrar su casamiento: “El plan original era una boda íntima, pero ahora va a ser un asunto masivo y lujoso que se extenderá durante tres días”, aseguró una fuente a The Sun.

Aparentemente, la cantante fue influenciada por la boda de Charli XCX, que también tuvo lugar en la isla italiana: “Ella asistió a la boda de Charli en Sicilia el año pasado y se sintió muy inspirada para hacer lo propio en sus propias celebraciones italianas”.

Hay un fuerte rumor de que la fiesta contaría con una presentación especial del cantante Sir Elton John, con quien colaboró en su éxito «Cold Heart».

Para llevar a cabo el festejo, la pareja habría reservado «múltiples lugares de gran tamaño» para la extravagancia del evento. Sin embargo, no trascendieron los nombres de los establecimientos.

El argentino que unió a Dua Lipa y Callum Turner

En un principio, Dua Lipa y Callum Turner se conocieron en el 2024 en The River Cafe en Londres, debido a que comparten múltiples amigos en común. Sin embargo, no fue más que una simple introducción.

La romántica historia de amor entre la cantante y el actor británico nació gracias al escritor argentino Hernán Díaz y su libro «Fortuna«. Según relató la propia artista, meses después ambos estaban en una cena en Los Ángeles cuando notaron que estaban leyendo el mismo libro y, coincidentemente, acababan de leer el primer capítulo.

«Estábamos leyendo el mismo libro («Trust» de Hernán Díaz). Para mí fue una señal clara. Estábamos mil por ciento destinados a estar juntos«, recordó Dua Lipa en British Vogue. __IP__

Esa romántica interacción fue el principio de una historia de amor que creció a lo largo de los años y que culminó con su casamiento.

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