El gobernador Orrego envió a Diputados un proyecto para impulsar un mega plan de infraestructura provincial

La propuesta busca consolidar condiciones para la producción generación de empleo y una mejor calidad de vida para los sanjuaninos

El Gobierno de San Juan enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para solicitar autorización legislativa que permita acceder a financiamiento destinado exclusivamente a obras de infraestructura y gasto de capital. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de la provincia mediante inversiones en viviendas, obras viales, infraestructura hidráulica, agua potable y saneamiento. Esto fue anunciado por el gobernador Marcelo Orrego; los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

La propuesta forma parte de una estrategia de planificación orientada a anticipar las necesidades que demandará el crecimiento de San Juan en los próximos años, consolidando condiciones para la producción, la generación de empleo y una mejor calidad de vida para los sanjuaninos.

La inversión proyectada permitirá avanzar en un plan integral de infraestructura que contempla la construcción de viviendas para familias de distintos departamentos, la ejecución de obras viales para mejorar la conectividad provincial, trabajos hidráulicos destinados a optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico y la ampliación de redes de agua potable y cloacas.

En este contexto, el gobernador dijo: «Hoy presentamos a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permitirá a los sanjuaninos contar con las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo y la infraestructura que la provincia necesita. Estamos comenzando una nueva etapa, la de la gran minería del cobre en San Juan, resultado del trabajo realizado para generar confianza y atraer inversiones que fortalezcan nuestra economía».

Agregó que «los resultados ya están a la vista. La feria minera realizada el mes pasado reunió a 6 gobernadores, ministros y altos funcionarios nacionales, más de 20 embajadores, más de 480 empresas de todo el país y más de 50.000 personas. Además, la Bolsa de Valores de Toronto autorizó la apertura de operaciones desde San Juan, una señal concreta para el mundo financiero de que este es el momento de invertir en nuestra provincia».

Por otro lado dijo: «Frente a este escenario de crecimiento, San Juan no puede esperar a que las demandas aparezcan para recién entonces comenzar a actuar. Tenemos la posibilidad de planificar e invertir con anticipación para acompañar el desarrollo. Por eso necesitamos avanzar en obras de infraestructura estratégicas que incluyan rutas, accesos y caminos, obras de agua de riego y agua potable, saneamiento, seguridad, salud y viviendas para las familias sanjuaninas”.

«Entre las obras prioritarias se encuentran la Ruta 150 que une Jáchal con Iglesia, la Ruta 40, distintas rutas provinciales, el derivador de tránsito de la Avenida Circunvalación y obras vinculadas a la gestión eficiente del agua, como la impermeabilización de canales de riego, la renovación de compuertas y la ampliación de redes de agua potable y cloacas».

«En materia habitacional, vamos a buscar financiamiento para construir más de 30 barrios y poner a disposición 1.000 créditos del IPV para la construcción de viviendas mediante operatoria individual. Esta decisión permitirá generar más empleo, fortalecer la actividad de la construcción y dar respuesta a la creciente demanda habitacional que tendrá San Juan en los próximos años”, dijo.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa busca dotar a San Juan de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento económico y productivo, generando condiciones que favorezcan el desarrollo de todas las actividades económicas de la provincia.

El plan contempla cuatro grandes ejes de intervención:

Vivienda

Incluye la construcción y reactivación de soluciones habitacionales en distintos departamentos de la provincia, además de operatorias que permitan a más familias acceder a la construcción de su vivienda.

Obras viales

Prevé mejoras en la red vial provincial y nacional, con el objetivo de fortalecer la conectividad, reducir costos logísticos y facilitar la integración territorial.

Infraestructura hidráulica

Comprende obras destinadas a optimizar la gestión del agua, mejorando la eficiencia de los sistemas de distribución y reduciendo pérdidas en la red de canales.

Agua potable y saneamiento

Incluye ampliaciones de redes de agua potable y cloacas para acompañar el crecimiento poblacional y mejorar la prestación de servicios esenciales.

Por su lado, el ministro Gutiérrez aseguró que “vamos a enviar una ley para financiar obras de infraestructura en San Juan, considerando emisión de bonos en mercados internacionales o locales, o préstamos bancarios. La provincia está financieramente sólida, cumple con normas fiscales y tiene buenas perspectivas económicas, especialmente por el desarrollo minero. Aprovechamos la apertura de mercados internacionales y el contexto favorable de bajo riesgo país, lo que permitirá obtener financiamiento a tasas bajas y realizar más obras. Todo esto forma parte de un plan estratégico de desarrollo provincial bajo una administración eficiente”.

Al respecto, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem dijo: “Necesitamos invertir en infraestructura para potenciar las exportaciones de San Juan (minería, agricultura de alta tecnología y productos premium), lo que generará empleo y riqueza. El gobernador nos pidió buscar financiamiento para estas obras, sumando a otras políticas energéticas y productivas ya en marcha. Esta ley propone una pequeña inversión en obras para lograr grandes resultados en exportaciones; sin esta inversión, no será posible ese crecimiento”.

Las autoridades remarcaron que el destino de los recursos estará orientado exclusivamente a infraestructura y gasto de capital, con el propósito de ejecutar obras que permanezcan en la provincia y beneficien a generaciones de sanjuaninos a través de mejores servicios, mayor conectividad y nuevas oportunidades de desarrollo.

Asimismo, se destacó que la infraestructura constituye una herramienta clave para potenciar el crecimiento de los distintos sectores productivos de la provincia, fortaleciendo la competitividad, generando empleo y promoviendo el arraigo en cada departamento.

En este contexto, el Gobierno provincial ratificó su decisión de planificar e invertir en las obras necesarias para acompañar el crecimiento de San Juan, con una mirada de largo plazo orientada a consolidar una provincia más competitiva, integrada y preparada para los desafíos futuros.