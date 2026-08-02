Mariana Narváez ganó el Certamen Nacional de Nuevas Voces de La Falda

La cantante sanjuanina obtuvo el primer lugar en la categoría femenina del reconocido certamen nacional.

San Juan volvió a destacarse en uno de los escenarios más importantes del tango argentino. Mariana Narváez se consagró ganadora de la categoría femenina del Certamen Nacional de Nuevas Voces Pre La Falda, realizado en la ciudad cordobesa de La Falda.

La participación de la artista formó parte de la delegación sanjuanina impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que acompañó a los representantes provinciales para que pudieran competir en la instancia nacional de este tradicional encuentro dedicado a las nuevas voces del tango. Cabe destacar que también participó Julián Diaz, en la categoría masculina.

Con este reconocimiento, San Juan suma un nuevo logro en el ámbito de la música popular argentina. Fortaleciendo la presencia de los artistas en escenarios de relevancia nacional y generando nuevas oportunidades para el crecimiento de la cultura local.

La delegación provincial llegó a Córdoba con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, luego de que la instancia clasificatoria se desarrollara en la provincia.