Pampas Bravas llega a San Juan

Este fin de semana, la compañía Pampas Bravas se estará presentando junto al exitoso espectáculo Fátima Universal, encabezado por Fátima Flórez y con la participación especial de Marcelo Polino.

En el Audio, escuchamos a Damián Bianchi que nos cuenta sobre la compañía de danza y música con mayor proyección del país.

Sábado: San Juan 21 hs Teatro Sarmiento.

Domingo: Mendoza

Este proyecto marca el segundo año consecutivo de éxito compartido entre la compañía y el show de Fátima Flórez, luego de haber deslumbrado durante la temporada estival en Mar del Plata, la temporada previa en Villa Carlos Paz y una destacada serie de giras internacionales durante este año.

Sobre Pampas Bravas y la Fusión en el Show*

Dirección y Producción General: Dulce Granados.

La Fusión en Escena: Pampas Bravas aporta su energía, virtuosismo y despliegue coreográfico de folklore y tango al espectáculo, creando un ensamble escénico de alto impacto que potencia la propuesta cómica, musical y de imitaciones de Fátima Flórez.

Trayectoria e Hitos de la Compañía*

5 años de trabajo ininterrumpido: Consolidados como una de las compañías independientes de danza y música con mayor proyección del país.

Reconocimientos: Galardonados con el Premio Estrella de Mar a la Revelación, hito que impulsó una carrera de triunfos continuos en festivales, temporadas y giras.

Proyectos Propios: A la par de sus presentaciones con Fátima Universal, Pampas Bravas mantiene en cartelera y producción su propio espectáculo independiente: Buenos Aires, el Musical, y también Noche a noche, la compañía se presenta de manera continua en la emblemática casa de shows Señor Tango, deslumbrando al público local e internacional con sus actuaciones diarias.