El FestiBach San Juan, esta vez edición invierno, se llevará a cabo los días 15 y 16 de agosto, ofreciendo dos conciertos con obras de la familia Bach.

El sábado 15, en el salón de actos de la Escuela Normal Sarmiento, entrando por Av. Alem, a las 20 hs se presentará la Orquesta Escuela Juvenil y parte del Coro Bach, con un programa que incluye Motetes y conciertos para violín y viola y el 3er Concierto Brandenburgués.

El domingo 16, también a las 20 hs el concierto de música de cámara, será en la Cripta de la Iglesia Catedral, presentando obras del papá Johann Sebastian y sus hijos Carl Phillipp Emanuel y Johann Christian

Nos visitan los músicos mendocinos Mario Masera y Lucas Ramallo que tocarán clavecín y flauta traversa barroca junto a Pablo Grosman en violín y los integrantes de la Orquesta Escuela Juvenil, Catalina Benegas, Bautista Luna y Charlie Woodhouse.

Ambos conciertos tienen un bono contribución de $15.000.

La dirección y comentarios sobre las obras están a cargo de Guillermo López.

Los esperamos!