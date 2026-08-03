Más de 3.200 estudiantes participaron del programa Malvinas va a tu Escuela

Durante el primer semestre de 2026, Veteranos de Guerra visitaron 19 escuelas para fortalecer la memoria y la identidad nacional.

Con el objetivo de mantener viva la memoria, fortalecer el sentimiento de identidad nacional y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la defensa de la soberanía, el Gobierno de San Juan continúa desarrollando el programa «Malvinas va a tu Escuela». Esta iniciativa marcó durante el primer semestre de 2026 un alcance de más de 3200 estudiantes que recibieron las charlas.

La actividad, impulsada a través de la Dirección de Cultos y ONG, junto a Veteranos de Guerra de Malvinas, incluyó a 19 establecimientos educativos. Las visitas alcanzaron a ocho escuelas ubicadas en zonas alejadas y a 11 establecimientos de áreas urbanas. De esta manera, estudiantes de diferentes realidades pudieron acceder a los encuentros con los ex-combatientes.

Cada jornada estuvo centrada en el intercambio entre los Veteranos y la comunidad educativa. Los testimonios permitieron abordar la historia del conflicto del Atlántico Sur desde la experiencia de quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional.

Las actividades también incluyeron la exhibición de elementos utilizados durante la guerra. Ese material complementó las charlas y aportó herramientas para comprender el contexto histórico de los acontecimientos.

Con esta política, el Gobierno de San Juan promueve acciones que fortalecen la memoria colectiva y el conocimiento de la causa Malvinas entre las nuevas generaciones. El trabajo conjunto con los Veteranos de Guerra contribuye a preservar estos testimonios dentro del ámbito educativo y a consolidar una ciudadanía comprometida con la historia nacional.

Las instituciones educativas que deseen incorporar el programa pueden gestionar una visita a través de la Dirección de Cultos y ONG, para sumar esta propuesta a sus actividades escolares.