Kapanga y Los Cafres celebran la vida con «Hoy Reggae»

Kapanga y Los Cafres presentan su nueva canción, Hoy Reggae, en una colaboración sincera con Guillermo Bonetto, voz emblemática de Los Cafres.

Este tema, que resuena con la alegría y esperanza de vivir, se convierte en un himno que destaca la importancia de celebrar la vida y el amor. La letra nos recuerda que siempre hay un momento para reencontrarnos con nosotros mismos y con aquellos que nos rodean.

La canción viene acompañada de un videoclip que evoca sentimientos de serenidad y amor, mostrando a los protagonistas en su infancia y junto a sus hijos, creando un vínculo intergeneracional que enriquece la experiencia.

La colaboración entre KAPANGA y Bonetto surge de presentaciones en vivo previas, donde la química artística fue innegable. Esta unión, que nació de manera orgánica, fue el impulso necesario para llevarla al estudio y plasmarla en el próximo álbum de KAPANGA, que celebra su 30 aniversario.

A lo largo de este año, la banda ha compartido otras colaboraciones memorables, como El Mono Relojero con Damas Gratis, La Crudita junto a Los Caligaris y Los Estrambóticos, y Desearía con Bándalos Chinos. Con cada lanzamiento, KAPANGA continúa reafirmando su lugar en la escena musical, celebrando tres décadas de trayectoria y conexión con su público.