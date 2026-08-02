Capital informa cortes y desvíos de tránsito por obras en distintos frentes de trabajo

EL REPORTERO 2 de agosto de 2026
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La Municipalidad de la Ciudad de San Juan solicita a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización en los sectores donde se ejecutarán tareas de mantenimiento y mejoras de la infraestructura vial.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que este lunes 3 de agosto se llevarán adelante distintos trabajos en el marco de los programas de mejoramiento vial que ejecuta el municipio, por lo que habrá cortes y restricciones al tránsito en diferentes puntos de la ciudad.

Plan 50 Cuadras

Tareas de limpieza, bacheo y sellado de juntas (cortes parciales con una duración estimada de 4 horas):

  • Calle Laprida, entre Mendoza y General Acha.
  • Calle Laprida, entre Entre Ríos y Mendoza.
  • Calle Laprida, entre Sarmiento y Entre Ríos.

Además:

Tareas de colocación de carpetín asfáltico (corte total):

  • Calle Güemes, entre Rivadavia y Santa Fe.

Boulevard Avenida Córdoba -Sector Norte

Tareas de fresado:

  • Avenida Córdoba, en el tramo comprendido entre Güemes y Avenida Rioja.

La Municipalidad recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación, utilizar vías alternativas y respetar la cartelería preventiva y las indicaciones del personal que trabajará en cada uno de los sectores intervenidos.

Estas obras forman parte del plan integral de recuperación y mantenimiento de la infraestructura vial que lleva adelante el municipio para mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a vecinos y conductores.

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