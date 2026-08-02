Serú Girán por Lebón y Aznar regresa a Movistar Arena

EL REPORTERO 2 de agosto de 2026
Seru otros

Estos grandes artistas, se presentarán en el Movistar Arena en una serie de shows que prometen ser históricos.

Las fechas elegidas son el 22 de agosto y el 12 de septiembre, con puertas abiertas a las 19:00 hs y el inicio del espectáculo a las 21:00 hs.

Con una carrera que ha dejado huella en la música nacional, Serú Girán regresa para revivir sus clásicos y compartir su legado con nuevas generaciones. La banda, formada por figuras icónicas como Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, sigue siendo un referente del rock progresivo y del rock en español.

El público podrá disfrutar de una experiencia única, llena de nostalgia y energía, donde los temas más queridos resonarán en el escenario, evocando recuerdos y emociones. La expectativa es alta, y los fans no quieren perderse la oportunidad de ser parte de este reencuentro tan esperado.

Las entradas ya están disponibles, y se espera que se agoten rápidamente, dada la importancia de estos shows. 

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