Este jueves 18 de septiembre será la Novena Sesión

La Cámara de Diputados de San Juan celebrará la Novena Sesión del período ordinario este jueves 18 de septiembre a las 10 horas. Podes seguir la transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube (link aquí).

En el recinto tratarán los siguientes temas:

Designación al cargo de Juez de Primera Instancia del Fuero Familia

Con despacho favorable de la Comisión de Justicia y Seguridad, y en atención a la Comunicación Oficial remitida por el Consejo de la Magistratura, mediante la cual se eleva la terna de candidatos para cubrir el cargo vacante de Juez de Primera Instancia del Fuero de Familia, el cuerpo legislativo procederá a la designación del profesional que resulte seleccionado.

La terna está conformada por los siguientes abogados:

Ana Martina Dai Pra

Silvana Lorena Romero Meglioli

Ricardo Daniel Romero

Informe de Auditoría

Con despacho de la comisión de Hacienda y Presupuesto, los legisladores pondrán a consideración el informe de auditoría elevado por el auditor designado para analizar la cuenta general del ejercicio año 2023 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Proyectos de Resolución

Por otro lado, los legisladores someterán a votación los siguientes proyectos de resolución que proponen declara de interés:

Social, cultural y turístico, «Feria de Emprendedores AND-ARTE», que se llevará a cabo el día 17 de octubre en los jardines del Auditorio Juan Victoria. (Interbloque Cambia San Juan)

D eportivo y social, el encuentro «VIOLETITAS 2025, SEMBRANDO VALORES» , que se llevará a cabo el día 05 de octubre en Club Richett y Zapata. (Interbloque Cambia San Juan)

, que se llevará a cabo el día 05 de octubre en Club Richett y Zapata. (Interbloque Cambia San Juan) D eportivo y social, el II Congreso Nacional de Deporte Inclusivo, bajo el lema: El deporte nos mueve, la inclusión nos une», que se llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrera Guzmán. (Interbloque Cambia San Juan)

que se llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrera Guzmán. (Interbloque Cambia San Juan) Social, cultural y educativo a la participación de la Delegación sanjuanina en las «1º Jornadas de Traducción e Interpretación de Cuyo» , bajo el lema «De Cuyo al mundo. La traducción en el sector socioproductivo» que se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre de 2025 en la Provincia de Mendoza. (Interbloque Cambia San Juan)

, bajo el lema «De Cuyo al mundo. La traducción en el sector socioproductivo» que se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre de 2025 en la Provincia de Mendoza. (Interbloque Cambia San Juan) Social, de salud y educativo el «X Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios» organizado por la División Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

organizado por la División Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan) Social, las actividades a realizarse por el Jubileo del Empleado Público en el contexto del Jubileo Ordinario 2025 organizado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. (Interbloque Cambia San Juan)

en el contexto del Jubileo Ordinario 2025 organizado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. (Interbloque Cambia San Juan) Turístico, el evento Huella Positiva, en el marco de la cátedra de Planificación Turística Sustentable, a realizarse el día jueves 16 de octubre, en el Centro Cultural Municipal Estación San Martín. (Interbloque Cambia San Juan)

en el marco de la cátedra de Planificación Turística Sustentable, a realizarse el día jueves 16 de octubre, en el Centro Cultural Municipal Estación San Martín. (Interbloque Cambia San Juan) Educativo el proyecto El Coaching Ontológico y Habilidades Blandas como Herramientas de Vida, que inicia el 12 de septiembre de 2025, en la Escuela de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir.

Por último, el cuerpo parlamentario tratará un proyecto de Declaración del bloque Justicialista por el que se expresa su beneplácito por la destacada participación y la obtención del título de Campeón en la competencia internacional de ciclismo de ruta denominada “34ª Edición del Gran Premio Jornal de Noticias de Portugal”, por parte del ciclista sanjuanino Germán Nicolás Tivani Pérez.

Proyectos que ingresarán a comisiones

En la Novena sesión del periodo ordinario tomarán estado parlamentario los siguientes proyectos de Ley que proponen:

Aprobación el Convenio de Colaboración Mutua celebrado entre el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, la Dirección General de Rentas y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. ( Autor: Poder Ejecutivo. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Hacienda y Presupuesto)

Aprobación el Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre el Gobierno de la Provincia y la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA). (Autor: Poder Ejecutivo. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Minería y Energía)

Instituir el mes de octubre como mes del deporte inclusivo. (Autor: Interbloque Cambia San Juan. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Deporte y Turismo/ Salud y Discapacidad)

Imponer el nombre Alas De Grulla a la escuela de Educación Inicial N° 82, departamento Santa Lucía. Autor: Interbloque Cambia San Juan. Comisiones: Educación, Ciencia, Técnica y Cultura/ Peticiones y Poderes)

Además, ingresará a la comisión de Educación, Ciencia, Técnica y Cultura, un proyecto de Resolución presentado por el bloque Justicialista que propone declarar de interés la obra literaria Huellas: una novela bibliográfica sobre José María de los Ríos.

Asimismo, la Legislatura tomará conocimiento de la comunicación oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante la cual informa sobre la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto año 2026.

Por último, también tomará conocimiento de las siguientes comunicaciones particulares presentadas por:

La jefa de División Atención Primaria de la Salud, por la que solicita se declare de interés el X Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios.

La Federación Bomberos Voluntarios de San Juan, por la cual solicita se dé tratamiento a los expedientes N° 1049 y 1189 del año 2024.

Jubilados de la Provincia, por la que se presenta anteproyecto de Ley sobre modificación de la Ley N° 42-A, regulatoria de la Caja Mutual de Seguro de Vida.

La Asociación Civil Servicios Contratados, por la que se solicita se le convoque a las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Legislación y Asuntos Constitucionales para el tratamiento del proyecto de ley de transporte.

El ciudadano Raul Moreta, permisionario del sistema de taxi y remis, por la que se solicita se le convoque a las comisiones pertinentes para el tratamiento del proyecto de ley de transporte.

El ciudadano Gustavo Pérez, permisionario del sistema de taxi y remis, por la que se solicita se le convoque a las comisiones pertinentes para el tratamiento del proyecto de ley de transporte.

El ciudadano David Ruiz Araoz, permisionario del sistema de taxi y remis, por la que se solicita se le convoque a las comisiones pertinentes para el tratamiento del proyecto de ley de transporte.

El ciudadano Cesar Rodolfo Moreta, permisionario del sistema de taxi y remis, por la que se solicita se le convoque a las comisiones pertinentes para el tratamiento del proyecto de ley de transporte.

El ciudadano Luis Ricardo Lucero, permisionario del sistema de taxi y remis, por la que se solicita se le convoque a las comisiones pertinentes para el tratamiento del proyecto de ley de transporte.

La Federación Bomberos Voluntarios de Pocito, por la cual solicita se dé tratamiento a los expedientes N° 1049 y 1189 del año 2024.

La Federación Bomberos Voluntarios de Jáchal, por la cual solicita se dé tratamiento a los expedientes N° 1049 y 1189 del año 2024.

El Sindicato de Peones de Taxi de San Juan, por la que presenta petitorio por la defensa de los derechos de sus trabajadores.

La Asociación Bomberos Voluntarios de Albardón, por el cual solicita se dé tratamiento a los expedientes N° 1049 y 1189 del año 2024.

La Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), por la que solicita se le convoque a las comisiones pertinentes para el tratamiento del proyecto de ley de transporte.

El Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan, por la que se solicita se le convoque a las comisiones pertinentes para el tratamiento del proyecto de ley de transporte.

La ciudadana Teresa Antonia Bunader por la que se presenta anteproyecto de ley por el cual impone el nombre Avenida de los Ferroviarios a la actual Avenida 15 de enero (Conector Sur/ Vía Rápida).

El representante de la Asociación Bomberos Voluntarios de la Provincia, por la que se solicita se dé tratamiento a los expedientes N° 1049 y 1189 del año 2024.

El Presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios del Departamento Capital por la que se solicita se dé tratamiento a los expedientes N° 1049 y 1189 del año 2024.

Docentes y alumnos de la Escuela Pbro. Mariano Iannelli con la que se acompaña anteproyecto de ley sobre la creación de puntos de recolección accesibles a medicamentos vencidos, sobrantes o en desuso.

El Presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios del Departamento Rivadavia, por la que se solicita se de tratamiento a los expedientes N° 1049 y 1189 del año 2024.

