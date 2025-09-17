Una producción sanjuanina con proyección internacional celebra los 9 años del TB

Se trata de “Pagliacci”, la ópera que reunirá a un elenco de primer nivel. La puesta tendrá lugar los días 26, 28 y 29 de noviembre.

En el marco de su noveno aniversario, el Teatro del Bicentenario presenta “Pagliacci”, de Ruggero Leoncavallo, una producción inédita de gran envergadura que se proyecta como un verdadero hito para la lírica en San Juan, Argentina y la región.

Dirigida escénicamente por el reconocido maestro Eugenio Zanetti -ganador del Premio Oscar y referente internacional en el mundo de la ópera y el cine-, esta nueva versión de Pagliacci se ofrecerá al público los días 26, 28 y 29 de noviembre, a las 21:30, en la Sala Principal del TB.

La puesta con producción local reunirá en escena a figuras de prestigio internacional como la soprano Verónica Cangemi, el tenor ítalo-suizo Roberto Saccà y el barítono italiano Mario Cassi. Los artistas estarán acompañados por Hernán Iturralde, Joaquín Echave, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, el Coro Universitario de la FFHyA de la UNSJ (bajo la dirección de Jorge Romero) y el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ (dirigido por Jorge Fuentes) , bajo la batuta del maestro Marcelo Ayub.

Esta producción propia, con un elenco de primer nivel, incluirá desarrollos originales en escenografía, vestuario y utilería, realizados íntegramente por los equipos técnicos del Teatro del Bicentenario.

La propuesta reafirma el compromiso institucional con la creación artística de excelencia y el fortalecimiento del talento local. Con una escenografía audiovisual impactante, su diseño visual fue concebido para potenciar la fuerza dramática de una de las óperas más emblemáticas del verismo italiano.

De esta manera, Pagliacci despliega drama, pasión e intensidad musical para narrar una historia de celos, traición y tragedia, explorando las emociones humanas en su estado más visceral.

Cabe destacar que, esta producción representa mucho más que un estreno ya que es una celebración del trabajo artístico y técnico desarrollado en la provincia. Se traduce en una muestra del crecimiento del TB como teatro-fábrica y usina de creación escénica superadora, invitando al público a vivir una experiencia inolvidable con un título que mantiene su vigencia dentro del repertorio lírico universal.

La gran producción que cerrará la temporada lírica cuenta con alianzas estratégicas que potencian un círculo virtuoso en continuo crecimiento: el Programa de Grandes Aliados del TB, con Veladero, Banco San Juan y Fundación del Banco San Juan, el Programa de Sponsors y la colaboración y apoyo continuo del Consulado General de Italia en Mendoza en la figura del Cónsul General Giuseppe D’Agosto.

Con esta puesta imperdible, el TB lanza una preventa especial a con un 20% de descuento en ubicaciones preferenciales (categoría roja), tanto en boletería como online, utilizando el código promocional: PAGLIACCI20.

La promoción estará vigente desde el 22 de septiembre y hasta el 31 de octubre inclusive. Además, jóvenes y jubilados podrán acceder a un descuento del 20% (sólo en boletería) en diferentes ubicaciones.

Los tickets con valores de $55.000, $50.000, $45.000, $35.000 y $30.000 estarán disponibles en Boletería de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20; sábados de 9:30 a 14 y dos horas antes de cada función.