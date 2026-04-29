Artesanías, cultura y tradición: San Juan vive su gran feria

La XXXI Feria Internacional de Artesanías de San Juan se realizará del 30 de abril al 10 de mayo de 2026 en el Costanera Complejo Ferial, con más de 300 expositores, propuestas culturales y una fuerte presencia de los departamentos de la provincia.

Del 30 de abril al 10 de mayo, San Juan será nuevamente escenario de uno de los eventos culturales más importantes de la región: la XXXI Feria Internacional de Artesanías, que se desarrollará en el Costanera Complejo Ferial, de 16 a 22 h.

Con más de tres décadas de trayectoria, esta feria es uno de los eventos emblemáticos de la cultura sanjuanina, creciendo año tras año tanto en convocatoria como en calidad y diversidad de propuestas. En esta edición, contará con la participación de más de 300 expositores provenientes de distintos puntos del país y del mundo, ofreciendo y promoviendo el encuentro entre culturas, saberes y tradiciones.

La propuesta se completa con un patio gastronómico, un sector infantil y múltiples actividades pensadas para toda la familia.

El evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que impulsa esta iniciativa con el objetivo de fortalecer el desarrollo cultural, el trabajo artesanal y la identidad local.

Uno de los espacios destacados será la carpa “Ruta Artesanal de San Juan 2026”, coordinada y planificada por el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Allí estarán representados los 19 departamentos de la provincia, en un espacio que pondrá en valor el trabajo de los artesanos sanjuaninos. Desde la organización, se acompañará a cada delegación, brindando asesoramiento y garantizando las condiciones necesarias para su participación, en un rol de anfitriones que refuerza el espíritu federal de la propuesta.

Como parte de las actividades, el 30 de abril se realizará la selección de piezas artesanales a cargo de un jurado especializado, que recorrerá la totalidad de la feria. Posteriormente, el martes 5 de mayo a las 19 h, se llevará a cabo la premiación de las obras destacadas. Las piezas seleccionadas serán adquiridas por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, reconociendo tanto a artesanos locales como de otras provincias.

La feria también contará con presentaciones de músicos y bailarines de departamentos como Albardón, Chimbas, Iglesia, Valle Fértil, Capital y Santa Lucía, todas a partir de las 21.

De esta manera, la XXXI Feria Internacional de Artesanías es considerada un lugar como una vidriera de la producción cultural, un espacio de intercambio y una celebración de la identidad sanjuanina.