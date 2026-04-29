Juan José Orrego en “Voces de la Convención”

Hoy, en el marco de los 40 años de la Reforma Constitucional de la Provincia de San Juan, participé del conversatorio “Voces de la Convención”, realizado en el Auditorio Emar Acosta, edificio anexo de la Legislatura, manifestó el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego.

Quiero agradecer al vicegobernador Fabián Martín por la invitación y por generar este espacio de reflexión, que nos permite compartir miradas y recordar el valor de la democracia y la importancia de la construcción colectiva.