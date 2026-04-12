El arte de bordar imágenes: abren inscripciones para un nuevo taller

Se dictará en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias. Para consulta por inscripciones comunicarse al 264 4712580.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaria de Cultura, informa la apertura de inscripciones para un nuevo Taller de Fotobordado, una propuesta que invita a explorar la intervención textil sobre fotografía como forma de expresión artística.

El taller estará a cargo de Macarena Pereyra, conocida por su proyecto @bordando.mandarinas, y propone intervenir imágenes vinculadas a la literatura y al arte en general, combinando fotografía, hilo y relato para la creación de piezas únicas. Se dictará en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, en calle 25 de mayo y Las Heras.

La actividad está destinada a todo público, sin necesidad de contar con conocimientos previos, e incluye todos los materiales necesarios para su desarrollo, lo que la convierte en una oportunidad accesible para quienes deseen iniciarse en esta técnica o profundizar su práctica artística.

El taller comenzará el 13 de abril y se dictará los días lunes de ese mes, con dos horarios a elección: de 17:00 a 18:20 y de 18:30 a 20:00.

Para más información e inscripciones, los interesados podrán comunicarse al 264 4712580.