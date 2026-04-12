Tecnicatura agroindustrial en Ullum y Zonda

El Ministerio de Educación autorizó el funcionamiento de la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Instituto Superior Técnico de Ullum bajo una modalidad de dictado compartido entre los departamentos Ullum y Zonda, con el objetivo de mejorar el acceso a la formación técnica y optimizar el uso de la infraestructura educativa.

La medida, establecida mediante resolución ministerial, dispone que la carrera mantenga su sede de origen en el edificio de la escuela Elvira de la Riestra de Lainez (Ullum) y sume como nueva sede al de la escuela Agrotécnica de Zonda, donde se desarrollará parte del cursado.

En este esquema, el primer año se dictará en Zonda, mientras que el segundo y tercer año se cursarán en Ullum, con la posibilidad de alternar cohortes según la demanda de estudiantes.

Esta decisión responde a la necesidad de reforzar el entorno formativo, facilitando el acceso de los estudiantes a espacios adecuados para la práctica y garantizando mejores condiciones para el desarrollo de actividades vinculadas al perfil agropecuario y agroindustrial de la carrera.

Asimismo, la resolución contempla la reorganización del personal docente, asegurando la continuidad laboral y el normal funcionamiento académico en ambas sedes, en el marco de acuerdos institucionales que permiten el uso compartido de edificios y recursos.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó el impacto de la medida. “Esta decisión apunta a acercar la educación técnica a más estudiantes, aprovechando mejor nuestros recursos y garantizando que los alumnos puedan formarse en contextos vinculados a la producción. Estamos convencidos de que este es el camino para acompañar el crecimiento de la provincia con más y mejor educación”, dijo.

El nuevo esquema de dictado se apoya en acuerdos previos entre las instituciones involucradas y en informes técnicos que avalan la viabilidad de la propuesta.

Se suma una cohorte en Ullum

El Ministerio de Educación autorizó también una segunda cohorte para la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas del Instituto Superior Técnico de Ullum. La resolución se fundamentó en la demanda social sostenida y el creciente número de solicitudes de estudiantes interesados en poder inscribirse en esta área de estudio.