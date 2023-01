Este viernes comienza el Giro del Sol

La competencia ciclística, de etapas y reservada para equipos masculinos, celebrará su 21°

edición entre el viernes 6 y el domingo 8 de enero en San Juan, capital nacional de la pasión por

el ciclismo.

. La carrera:

La competencia que iniciará este jueves se realizará a la manera como se hizo en la mayoría de

los casos. La referencia es que el público seguidor recuperará el contacto con los equipos y

ciclistas. En las últimas dos temporadas, el Giro sí se disputó, pero de una manera reversionada

a merced de la pandemia reinante.

La edición entrante del Giro del Sol será la segunda dentro del calendario profesional de la Unión

Ciclista Internacional (UCI), ente máximo del ciclismo en todo el mundo. Vale recordar que la

primera temporada del Giro se disputó en el ciclo 2002/2003 (amateur).

Organización: Fundación para el Progreso – Presidente Rodolfo Virhuez.

Fiscalización: Federación Ciclista Sanjuanina y Federación Argentina de Ciclismo de Pista y

Ruta.

. Categoría y puntaje de carrera:

El Giro del Sol 2023 recuperará la categoría que supo disfrutar en 2009. Es decir, la carrera

tendrá puntaje 2.2 y formará parte del América Tour de la UCI. De hecho, este Giro será la

primera carrera profesional de 2023 con puntaje en el mundo.

. Etapas del Giro del Sol 2023:

En total, esta vigésima primera edición contará con tres etapas. Todas serán etapas en línea,

horario de tarde, sin contrarreloj individual y sin día de descanso. El kilometraje total rondará

los 470 kilómetros.

Viernes 06 de enero | Etapa 1:

La etapa tendrá 158 kilómetros de recorrido. Partirá a las 16 horas desde Plaza 25 de Mayo en

Capital. La carrera llegará hasta Media Agua, departamento Sarmiento, y terminará dentro del

Circuito San Juan Villicum en Albardón.

Sábado 07 de enero | Etapa 2:

La etapa tendrá 134,3 kilómetros de recorrido. Partirá a las 16 horas desde el interior del

Circuito San Juan Villicum en Albardón. La carrera pasará por el sector de los diques de Ullum y

Punta Negra, al oeste de la capital, y finalizará dentro del Circuito San Juan Villicum en

Albardón.

Domingo 08 de enero | Etapa 3:

La carrera tendrá 179,9 kilómetros de recorrido. Partirá a las 16 horas desde el interior del

Circuito San Juan Villicum. La etapa irá hasta Vallecito, pasará por Difunta Correa y terminará

en el interior del Circuito San Juan Villicum.

. Equipos del Giro del Sol 2023:

En la edición 21 del Giro habrá 21 equipos que buscarán la victoria en la clasificación general.

UCI Continentales (9) (profesionales – tercera división):

-Agrupación Virgen de Fátima (San Juan, Argentina)

-Chimbas Te Quiero (San Juan, Argentina)

-Gremios por el Deporte – Cutral Co (San Juan, Argentina)

-Municipalidad de Pocito (San Juan, Argentina)

-Municipalidad de Rawson (San Juan, Argentina)

-SEP San Juan (San Juan, Argentina)

-Equipo Continental Rower San Luis (San Luis, Argentina)

-Pío Rico Alcaldía La Vega (Bolivia)

-Swift Carbon Pro Cycling (Brasil)

UCI Selecciones nacionales (4):

-Selección de Chile.

-Selección de Uruguay.

-Selección de Perú.

-Selección de Venezuela.

DATO: de los equipos continentales no sanjuaninos y las selecciones (Rower San Luis, Pío Rico

Alcaldía La Vega, Swift Carbon Pro Cycling, Chile, Uruguay, Perú y Venezuela), los dos mejores

ubicados en el Giro del Sol obtendrán la invitación a formar parte de la Vuelta a San Juan 2023

(UCI Pro Series).

Equipos no profesionales (8):

-Fundación Emanuel Saldaño (San Juan, Argentina)

-Mini Zabala (San Juan, Argentina).

-Diberboll Deporte y Salud (San Juan, Argentina)

-Centro Ciclista Bonaerense (Buenos Aires, Argentina)

-Giomi Competición (Argentina)

-Tupungato CCN (Mendoza, Argentina)

-Team Salta la linda (Salta, Argentina)

-Linares Team (Chile)

Ciclistas: 126 participantes.

. Autoridades que dieron discurso en el acto:

Gobernador de San Juan: Dr. Sergio Uñac.



Presidente de Federación Ciclista Sanjuanina: Sr. Juan José Chica.