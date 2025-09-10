Exposición Itinerante de Facsímiles de Sarmiento

EL REPORTERO 10 de septiembre de 2025
En Rivadavia disfrutamos de una jornada única con la presentación de documentos originales de Domingo Faustino Sarmiento.

Compartimos conferencias, ilustraciones y la entrega de leyes, decretos de la Municipalidad de Rivadavia y la primera Ley Orgánica encuadernada. Un valioso aporte a la memoria histórica y cultural de nuestra comunidad 🌅✨️

🙌🏼 Agradecemos a la Secretaría de Gobierno, al Área de Cultura y a la Asociación Civil Amigos de la Casa Natal de Sarmiento por hacerlo posible y acercarnos este valioso legado cultural.

