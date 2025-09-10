Exposición Itinerante de Facsímiles de Sarmiento

En Rivadavia disfrutamos de una jornada única con la presentación de documentos originales de Domingo Faustino Sarmiento.

Compartimos conferencias, ilustraciones y la entrega de leyes, decretos de la Municipalidad de Rivadavia y la primera Ley Orgánica encuadernada. Un valioso aporte a la memoria histórica y cultural de nuestra comunidad

Agradecemos a la Secretaría de Gobierno, al Área de Cultura y a la Asociación Civil Amigos de la Casa Natal de Sarmiento por hacerlo posible y acercarnos este valioso legado cultural.