Fabián Martín acompañó un operativo de Garrafa Hogar en Jáchal

El vicegobernador Fabián Martín participó el martes 26 de mayo de un operativo del programa Garrafa Hogar en el departamento Jáchal, iniciativa impulsada por el Gobierno de San Juan para garantizar el acceso a garrafas seguras y a precios accesibles en toda la provincia.

La actividad se desarrolló en el marco del recorrido territorial que el programa realiza por los 19 departamentos sanjuaninos y permitió a numerosas familias jachalleras adquirir gas envasado a valores considerablemente inferiores a los del mercado.

Durante la jornada, el vicegobernador acompañó la entrega de garrafas y dialogó con vecinos sobre la importancia de este tipo de políticas públicas, especialmente en departamentos alejados donde gran parte de la población depende del gas envasado para calefacción y cocina.

El programa Garrafa Hogar 2026 es coordinado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y tiene como objetivo aliviar el gasto energético de las familias sanjuaninas, además de asegurar el acceso a envases que cumplan con las medidas de seguridad correspondientes.

Además del beneficio económico, el programa garantiza condiciones de seguridad para los usuarios. Las garrafas entregadas se encuentran precintadas y cumplen con protocolos de control establecidos por los proveedores habilitados.

El operativo contempla también la incorporación de nuevas localidades rurales y zonas de difícil acceso, con el propósito de ampliar la cobertura territorial y facilitar que los vecinos puedan acceder al servicio sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Con esta nueva edición de Garrafa Hogar, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio y acompañando a las familias sanjuaninas mediante acciones concretas vinculadas al acceso a servicios esenciales.