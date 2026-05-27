San Juan Escribe llegó a Jáchal para convocar a nuevos autores

El vicegobernador Fabián Martín encabezó la presentación de la XI edición del concurso literario “San Juan Escribe. Premio Jorge Leonidas Escudero” en la Escuela Agroindustrial Monseñor Dr. Juan Antonio Videla Cuello, de la localidad de San Isidro, departamento Jáchal. Durante la actividad invitó a los estudiantes a participar del certamen, explicó sus principales requisitos y compartió experiencias de jóvenes sanjuaninos que en ediciones anteriores lograron publicar sus obras y participar de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La jornada de promoción territorial del concurso impulsado por la Legislatura a través de su Fondo Editorial, contó con la participación del diputado Miguel Vega. En ese marco, el vicegobernador destacó que “San Juan Escribe” se sostiene desde hace once años como una política de Estado orientada a fomentar la escritura, la lectura y la producción cultural en toda la provincia.

Durante su mensaje, Fabián Martín agradeció a las autoridades de la institución educativa, al diputado departamental, docentes y representantes presentes, y puso en valor el perfil técnico de la escuela agroindustrial. Además, alentó a los jóvenes a continuar sus estudios y a descubrir en la escritura una herramienta de expresión personal y colectiva.

En su exposición, explicó que el certamen está abierto a participantes desde los 10 años en adelante y que contempla distintos géneros literarios como cuento, novela, poesía y literatura ilustrada. Asimismo, destacó la incorporación de la categoría cómic, destinada a quienes deseen narrar historias a través del dibujo y la escritura.

El vicegobernador también detalló que las obras son evaluadas por docentes especializados de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, mediante un sistema de jurados anónimos. Las producciones ganadoras son editadas y publicadas por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados.

A su vez, comentó testimonios de participantes de ediciones anteriores, entre ellos el caso de un estudiante del departamento Sarmiento que se animó a escribir por primera vez, obtuvo un premio y posteriormente presentó su libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Entre los beneficios del concurso, destacó que las obras ganadoras pasan a integrar bibliotecas de relevancia nacional, como la Biblioteca Nacional y otros espacios culturales e institucionales de Buenos Aires. Además, señaló que los estudiantes ganadores pueden acceder a tablets, publicaciones impresas y digitales de sus trabajos, y experiencias vinculadas al ámbito literario y editorial.

Sobre el certamen

El Concurso Literario “San Juan Escribe. Premio Jorge Leonidas Escudero” es abierto, gratuito y está destinado a ciudadanos sanjuaninos o personas con domicilio real en la provincia. Las obras deben ser originales e inéditas y pueden presentarse bajo seudónimo.

La convocatoria para la edición 2026 permanecerá abierta hasta el 14 de agosto. Las producciones podrán entregarse en la Cámara de Diputados o en las oficinas municipales de Cultura de cada departamento.

El certamen se divide en dos secciones: escritores mayores de 18 años y escritores menores de entre 10 y 17 años. Entre las categorías se incluyen cuento, novela, poesía, literatura ilustrada, revelación juvenil individual y revelación escolar.

Los primeros premios para escritores mayores contemplan $700.000, publicación impresa y digital de la obra. En el caso de los escritores menores, los premios incluyen tablets y la edición de los trabajos ganadores.

Las bases y condiciones completas del concurso se encuentran disponibles en la página oficial de la Cámara de Diputados de San Juan.