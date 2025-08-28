¡Feliz 117° aniversario, Rivadavia!

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025
Conmemoramos un nuevo aniversario de nuestro querido departamento con un desfile Cívico – Militar que reunió a instituciones educativas, culturales, deportivas y sociales, junto a miles de vecinos que acompañaron con orgullo y entusiasmo.

🫱🏻‍🫲🏼 Este encuentro fue reflejo de la identidad de Rivadavia: una comunidad que respeta sus raíces, valora su presente y proyecta con esperanza su futuro.

Agradecemos a cada participante por ser parte de esta celebración que fortalece los lazos que nos unen y nos invita a seguir trabajando juntos por una ciudad cada día más inclusiva y pujante.

✨ ¡Feliz 117° aniversario, Rivadavia! 🇦🇷

