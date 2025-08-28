Festejo del Día del Niño en el SEC

El Polideportivo Carlos Fernando Yossa de Rawson fue el escenario de un gran festejo para los niños. El Sindicato de Empleados de Comercio organizó, el domingo 24 de agosto, una jornada llena de juegos, shows y actividades recreativas.

Los niños disfrutaron de juegos inflables, shows de magia y música en vivo. Los hijos de los socios activos de hasta 12 años, se llevaron su juguete. Pudieron elegir entre varias opciones. También hubo opciones gastronómicas para todos los gustos, que incluyó un rico chocolate y facturas.

Estuvieron presentes: secretaria General, Mirna Moral, secretario Adjunto José Gremoliche, miembros de comisión directiva y delegados gremiales, junto al personal del camping.

La jornada culminó con sorteos de juguetes y premios para los más pequeños, lo que generó gran emoción y alegría entre los hijos de los socios activos. La comunidad mercantil se reunió para celebrar este día especial y disfrutar de la alegría y la diversión de los niños. Mirna Moral, secretaria General. #maspresentes #masactivos