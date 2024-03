Flor Díaz Philippi fue subcampeona argentina de triatlón en Mar del Plata

Con un clima ideal, el mar planchado, temperatura agradable y a pleno sol se realizó una nueva edición de la Copa Nacional Argentina de media distancia. Esta modalidad de triatlón cuenta con 1,5 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de pedestrismo, ponía en juego el Campeonato Nacional de Triatlón sin Drafting.

Con más de 600 inscriptos, Florencia Díaz Philippi fue la única sanjuanina que participó en una prueba que no estaba en sus planes, pues había terminado su pretemporada en Barreal y su objetivo más próximo estaba en Estados Unidos, pero al presentarse esta oportunidad, decidió probarse antes del viaje, realizando una gran carrera y quedándose con el subcampeonato argentino.

Respecto a esta experiencia, Flor comentó: “Este triatlón no lo tenía en mi calendario porque originalmente se iba a correr en diciembre y fue pospuesto. Al presentarse la oportunidad, lo consulté con mi entrenador, pues yo estuve entrenando en altura, en Barreal, con un plan de trabajo específico para Ironman, pero para la distancia full, ya que mi objetivo es el triatlón de Texas en abril, pero como aún faltan 50 días, cuadraba al bajar y probar; además me hacía muchísima ilusión intentar ganar esa copa.

Felizmente se dio todo, en la organización también me hicieron lugar. La carrera se dio muy bien, lo que me permitió mejorar todos mis tiempos, empleando al final 4h28m35s, lo cual está muy muy bien.

Salí segunda del agua, haciendo una buena natación; estaba amaneciendo y el mar estaba super calmo, rodeados de lobos marinos. En la bicicleta salí muy fuerte a buscar a la chica que me había pasado nadando hasta que la alcancé y me puse primera y al momento de correr seguía adelante, hasta que en los últimos cinco kilómetros, ella corría más que yo y me pasó.

Estoy muy contenta con el resultado y como voy progresando después de los entrenamientos en la altura de Barreal que no sabía bien qué efectos iba a tener y si era positivo. Fue una mezcla de cosas: las ganas de competir, el lugar, que estuvo divino con un clima genial y este subcampeonato que no es poca cosa, que ha estado muy muy bien. Ahora a regresar a San Juan, es probable que la semana próxima haga la media maratón de Mendoza y una semana después ya estaré viajando a Estados Unidos y seguir con lo planificado”.

Podio clasificación general Damas: 1ª Andrea Piñeyro (CABA) – 4h26m51s; 2ª Florencia Díaz Philippi (San Juan) – 4h28m35s; 3ª Luchy Dibbern (Tres Arroyos) – 4h36m08s.

Maxi Peralta viene teniendo una buena temporada y lo reafirmó el fin de semana pasado, al quedarse con la general del Triatlón de Las Pirquitas. Tras su

triunfo, el triatleta sanjuanino manifestó: “Se corrió en Catamarca en la localidad de Las Pirquitas, un lindo y pintoresco lugar.

Fue en la distancia estándar (1500m de nado, 40km de bici y 10km corriendo) pero en particular ésta tenía un poco más en cada disciplina. El circuito era desafiante desde lo físico ya que contaba con muchas subidas y viento. El clima acompañó, si bien en Catamarca hay mucha más humedad que en San Juan.

La natación se realizó en un impecable dique, rodeado de verdes montañas en un circuito en el que había hacer giro. Pude hacer una salida limpia y fuerte, lo que me permitió ir en el grupo de punta desde el principio. Se nadó a buen ritmo y la salida hacia la transición era una subida muy empinada, lo cual lo hacía más entretenido.

En el comienzo del ciclismo subíamos 8 km por duras pendientes, pero ahí pudimos acomodar rápidamente el físico y darle duro sin escatimar esfuerzo. Al primero (local) lo mantuve siempre a la vista durante la subida y una vez que retomamos, empezó un viento en contra lo cual te hacía moverte sobre la bici, pero con las precauciones apropiadas lográbamos descender a gran velocidad. Una vez llegando a “Villa Las Pirquitas” hacíamos un circuito de 4 giros de 5km para completar los 43km de ciclismo.

Luego de eso el circuito de trote era por barrios del lugar con cuatro giros de 2.5 km; había estado teniendo buenos entrenamientos de trote y era la parte en donde disfrutaba más donde pude hacer los primeros 5 km. Llevaba una distancia considerable pero en el tercer giro (km 7 aproximadamente) sentí el esfuerzo y un bajón físico me había llegado, lo cual hizo que el segundo participante con el apoyo de su gente me recortara bastante. Físicamente venía tocado, pero mentalmente me sentía listo para apretar y sacar fuerzas de donde no había, así que dejé que se acercara un poco y comenzando el último giro empecé a apretar hasta el desmayo y pudimos consolidar la victoria.

Ganar siempre es bueno, pero es por ahí lo que casi nunca pasa. En esta ocasión me sirve ya que es un premio al esfuerzo ya que yo no me dedico a esto y me considero un verdadero amateur. Estoy teniendo una muy buena temporada en cuanto a rendimiento y posiciones. Disfrutar del deporte todos los días y hacer las cosas, a veces no teniendo tiempo ni la logística que se necesita son mis victorias diarias. Por lo pronto estoy a la espera de algún liberado para el 70.3 de San Juan; aún no he recibido ningún tipo de información al respecto. Quedan 2 semanas para la carrera y aún estamos en veremos ya que abonarla implicaría una suma muy grande de dinero de la que no dispongo. Con fe, esperando novedades”, cierra su comentario, Maxi.

Otros sanjuaninos presentes fueron Gonzalo Flores y Leonardo Sánchez. Flores fue quinto en la general en la distancia Sprint (750mts. natación – 20km ciclismo – 5km pedestrismo) quedando y segundo en la categoría 20-29 años. Por su parte Sánchez se ubicó 11° en la general y 1° en categoría 35-39 de la distancia olímpica.

Thomas Castañeda

En La Paz, Baja California Sur, México, se corrió la Copa de las Américas de Triatlón 2024 La Paz, donde el sanjuanino Thomas Castañeda, único argentino inscripto entre los 44 triatletas de categoría elite, finalizó 16°.