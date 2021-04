Frente a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada miles de manifestantes protestaron

Frente a la Quinta de Olivos, en Plaza de Mayo y en la zona del Obelisco porteño, miles de personas se manifestaron durante la tarde del sábado en contra de las medidas restrictivas que impulsó el gobierno nacional esta última semana. El principal motivo de la protesta fue la suspensión de la presencialidad de los alumnos en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por la noche se vivió un clima de tensión en Olivos. A 25 minutos de que se implementara la restricción horaria para circular, la gente que se encontraba frente a la Quinta de Olivos comenzó a forcejear con la Policía Federal Argentina (PFA). Los efectivos intentaron impedir que pegaran en una de las puertas del lugar una serie de carteles.

Pasadas las 19, los presentes en el Obelisco iniciaron la desconcentración y abandonaron la zona a pie y en sus vehículos. En la zona de Olivos, la PFA rodeó a los manifestantes cuando restaban 10 minutos para que empiece el horario restrictivo.

Infobae constató que, cerca de las 21, la Policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a seis personas. Ocurrió luego de las 19.40, cuando un grupo de manifestantes intentó arrojar las vallas por sobre la reja de la Casa de Gobierno y tiraron pirotecnia contra los policías.

Dicho accionar generó la intervención del personal de la Policía de la Ciudad que estaba desplegado en la zona. Tras realizar un cordón policial, se produjeron las seis detenciones por atentado y resistencia a la autoridad . Todos los implicados quedaron bajo la orden de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 12.

En Plaza de Mayo también se observó un enfrentamiento entre la PFA y los manifestantes. Ocurrió cuando estos comenzaron a mover las rejas y la fuerza de seguridad los apartó de la entrada mojándolos para evitar los disturbios que provocaron al intentar tirar las vallas.

La movilización más grande se distinguió en la zona del centro porteño. Con el correr de la tarde, la Plaza de la República recibió a los primeros manifestantes, y a ellos se les sumaron decenas de vehículos que bloquearon las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio. El Metrobus, sin embargo, permaneció liberado.

Quienes se acercaron a los puntos de concentración -también se juntó un grupo de personas en la esquina de Cabildo y Juramento- expresaron su malestar ante la imposibilidad de que los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario del AMBA puedan asistir a las escuelas hasta el 30 de abril.

“Estoy pidiendo por la educación, por los hijos de todos, no puede ser. La pandemia no afecta solo a los que están trabajando, a los niños también. Los chicos necesitan ir a la escuela, porque la educación dignifica. Por eso estoy marchando, para que abran las escuelas”, sostuvo una mujer, en diálogo con TN.

“ Venimos para denunciar todas las vacunas que se robaron. Que los jueces juzguen a esta mujer de una vez por todas, porque es el mal del país. Con este modelo económico vamos a lo más bajo, a Venezuela, a los países comunistas. Queremos libertad y justicia”, dijo un hombre en diálogo con TN.

“Estoy triste. Ya lloré, no puedo hablar. En este momento vengo como mamá. La única esperanza que teníamos en este país era educarlos y ya no nos queda nada. La educación es un derecho de todos los nenes. A mis hijos no me los toca nadie”, expresó otra mujer.

Fotos: Franco Fafasuli