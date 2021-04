Gladys La Bomba Tucumana rogó por la salud de su hermana, internada por coronavirus: “Está muy mal”

En un sentido posteo de Instagram, la cantante contó detalles del cuadro que atraviesa Olga Jiménez, que es unos años mayor que ella.

Hace unos días que Gladys La Bomba Tucumana viene narrando en sus redes sociales elcomplicado estado de salud que está transitando su hermana mayor, Olga Jiménez. Según contó la cantante, se encuentra internada debido a una complicación derivada de un contagio por coronavirus y pelea por su vida.

Por eso le pidió a sus seguidores que recen por la salud de Olga: “ ¡Oren por favor! Por mi hermanita Olga Jiménez, pidan a Dios!!! Por su salud. Esta muy mal, acá en Tucumán . Bien atendida, gracias a Dios. Pero muy grave, con respirador. Con COVID ella. Es sana, no tiene otra patología. Por favor. Cuídense, los amo y gracias por acompañarnos”. Y así describió Gladys en un posteo de Instagram el cuadro que salió con una foto en la que se las ve a las hermanas abrazadas y con un texto sobreimpreso en la misma tónica: “Hermanita, vamossss! Por Dios te lo pido, necesito abrazarte y decirte lo mucho que te amo”.

A la vez, en sus Instagram Stories la cantante publicó otra foto en la que refuerza el mensaje dirigido a sus seguidores. “Los amo!! Gracias por su amor. Pidan a Dios por la salud de mi hermanita Olga que la está peleando”, enfatizó con emojis que juntan las manos en forma de plegaria.

Días atrás, La Bomba Tucumana había subido un video al borde del llanto: “Les pido a todos los que creen en Dios, por favor, que me ayuden con oraciones por mi hermana. Les pido con el alma que oren, que me ayuden para que salga de todo esto. Los amo y gracias”, dijo. Luego Gladys eligió publicar una imagen junto a Olga y escribió: “Hermana, mi amor, quiero volver a abrazarte. ¡Vos podés! Lo sé, sos una leona. Sé que esto será un mal sueño”.

El pasado sábado 10 de abril, la cantante tucumana cumplió 62 años. “Y así, con esta lluvia sanadora, comienzo un nuevo año”, escribió sobre un video en el que efectivamente se ve una tormenta cayendo sobre una calle de la Ciudad de Buenos Aires.

El 2021 comenzó a los tumbos para la artista: en los primeros días del año dio positivo en el test de coronavirus, por lo que debió permanecer aislada. Junto con su hijo Tyago Griffo conformaron una de las parejas más exitosas del certamen Cantando 2020, por lo que debieron ser reemplazados temporalmente por la vocalista de Bandana, Lissa Vera, y por Mariano Zito.

Además de su desempeño, La Bomba Tucumana fue noticia por los chispazos que tuvo con su colega Karina La Princesita, integrante del jurado. “Siento que hoy me voy. El jurado es maravilloso, siempre fue lindo conmigo, exceptuando a Karina que nunca fue maravillosa conmigo. Lo digo porque es verdad y es lo que siento. Soy un ser humano que tiene derecho a decir lo que siente, así como ella tiene ese derecho”, dijo la intérprete de “La pollera amarilla”.

“No tengo en contra de ella. Claramente no somos amigas, tampoco quiero serlo. Tengo muchos amigos que me adoran y me aman. La amistad se fortalece con el tiempo. Karina aclaró que no somos amigas, aunque no hacía falta”, dijo La Bomba. “Igual la admiro, me gusta mucho lo que hace, admiro su superación en la música. No me voy a pelear nunca con ella porque no quiero, no tengo ganas. No es un año para estar peleándose con nadie”, cerró en su momento.

Fuente: Teleshow