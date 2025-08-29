Gobierno de San Juan y gremios docentes lograron un acuerdo en negociación paritaria

El Gobierno hizo una nueva propuesta que fue aceptada por la parte sindical UDAP, UDA y AMET.

Este viernes 29 de agosto se concretó la quinta sesión de la tercera negociación paritaria docente 2025, en la que se alcanzó un acuerdo entre el gobierno de la provincia y la parte sindical UDAP, UDA Y AMET. La reunión fue presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

En esta ocasión, la propuesta presentada por el gobierno de la Provincia consistió en:

Para el mes de agosto:

Incrementar el valor índice para agosto 2025 aplicando el coeficiente de variación mensual del índice IPC, (Índice de Precios al Consumidor) publicado por Indec del mes anterior.

Incrementar 6 puntos a todos los cargos del nomenclador docente en el mes de agosto.

Para el mes de septiembre:

Para el mes de septiembre: Incrementar el valor índice para septiembre 2025 aplicando el coeficiente de variación mensual del índice IPC, (Índice de Precios al Consumidor), publicado por Indec del mes anterior.

Incrementar un 30% el concepto de Nueva Conectividad San Juan, concepto remunerativo, en el mes de septiembre.

Incrementar 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente en el mes de septiembre.

Para el mes de octubre:

Para el mes de octubre: Incrementar el valor índice para octubre 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del índice IPC, (Índice de Precios al Consumidor) publicado por Indec, del mes anterior.

Incrementar en 4 puntos todos los cargos del nomenclador docente en el mes de octubre.

Ante la propuesta, la parte sindical firmó en conformidad.

En esta ocasión, participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; el asesor Jurídico de la Secretaría de Educación, Martin Recabarren; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Sergio Castro.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Perscichella; el secretario Gremial, Franco Lucero y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo; y la asesora Técnica, Vanesa Marano.