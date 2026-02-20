Gobierno trabaja en la agilización de escrituras de unas 12 mil familias sanjuaninas

En Sala Huarpes se llevó a cabo una conferencia de prensa presenciada por el secretario de Gobierno, Justicia y DDHH, Juan José Dubos y la directora de Regularización y Consolidación Dominial, Carolina Gianinetto, referida a las futuras acciones de la cartera para destrabar situaciones legales que impiden a los adjudicatarios obtener sus títulos de propiedad. Esta política de Estado impactará positivamente en aproximadamente 12.000 familias situadas en la provincia de San Juan.



Estas medidas, se vienen trabajando desde hace tiempo en conjunto con las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), representado por su directora, Elina Peralta, y Marisel Recharte en representación de la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial, con quienes recientemente mantuvieron una reunión para coordinar acciones.



El objetivo de esta mesa de trabajo es brindar una solución definitiva a cerca de 12 mil familias que aún no han podido concretar la escrituración de sus viviendas por diferentes motivos. Se busca establecer un trabajo conjunto para destrabar las vicisitudes legales y de otra índole que demoran estos procesos.



El secretario Dubos se refirió a esta medida: “A partir de un trabajo conjunto entre los ministerios de Gobierno e Infraestructura, nos hemos dispuesto a cumplir con el pedido del gobernador Marcelo Orrego de darles solución a todas esas familias. Esto es parte de nuestra labor de ir por diferentes barrios y consultar la situación de los vecinos.”



La directora Gianinetto explicó que “esta gestión ha regularizado más de 2000 viviendas hasta ahora, y el vínculo que tenemos con el IPV es bastante importante. Venimos trabajando desde hace más de un año en diferentes convenios, que abarcan diferentes casos de ocupación de viviendas.”



Para lograr este propósito, el Ministerio de Gobierno articulará esfuerzos a través de la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial, la Asesoría Letrada de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, en conjunto con el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través del IPV. Esta labor interinstitucional apunta a resolver los obstáculos técnicos y legales, garantizando que las familias puedan realizar finalmente la escritura de su hogar.

Los esfuerzos de Regularización Dominial

Durante el año 2025, la Dirección de Regularización Dominial inició 95 expedientes que representan el procedimiento para finalizar la escritura de un inmueble por parte de sus propietarios, así como 93 expedientes para la realización de planos de mensura (acción llevada a cabo por el Colegio de Agrimensores de la provincia) y 76 expedientes de Acta de Regularización.