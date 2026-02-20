La Feria Agroproductiva cambia de horario y se traslada al Centro Cívico

La edición prevista para la noche del 20 de febrero en el Paseo de las Palmeras se realizará finalmente en horario de mañana de 9:30 a 13:30 en la Plaza Seca del Centro Cívico. La medida busca garantizar la seguridad de productores y asistentes ante el pronóstico de lluvias.

El evento ofrecerá una amplia variedad de productos regionales, reafirmando su rol como un espacio estratégico para promover el consumo local, fortalecer el vínculo directo entre productores y consumidores y dinamizar la economía regional.

Con cada edición, la feria se consolida como una plataforma clave para visibilizar el trabajo de emprendedores y productores sanjuaninos.

Como novedad, los tradicionales sorteos serán reemplazados por una «Ruleta» de premios inmediatos para quienes realicen compras, en una propuesta que busca fortalecer el consumo local y dinamizar la economía regional.

La Feria Agroproductiva continúa posicionándose como una excelente oportunidad para adquirir productos sanjuaninos de calidad, a precios justos y directamente del productor, promoviendo además prácticas de consumo responsable y sostenible.