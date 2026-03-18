¡Gracias por tanto Cariño! ¡Feliz día Santaluceñas!

EL REPORTERO 18 de marzo de 2026
Orrego mujeres

En el marco del Mes de la Mujer, un año más compartimos una hermosa tarde junto a las mujeres santaluceñas 💜

Gracias por acompañarnos, por la fuerza y el compromiso que demuestran cada día.

Quiero agradecer al gobernador Marcelo Orrego ; al ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero ; al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero ; a la diputada nacional Nancy Picón ; a todas las autoridades y funcionarios departamentales por ser parte de este encuentro.

Porque en el mejor lugar para vivir, son ustedes quienes lo hacen cada día más lindo 💜

¡ Gracias por tanto Cariño! 💟¡ Feliz día Santaluceñas !

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