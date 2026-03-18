Operativo de vacunación en el Parque de Rivadavia

EL REPORTERO 18 de marzo de 2026
vacunacion santa

Llevamos adelante un nuevo operativo de vacunación en el Parque de Rivadavia, donde vecinos pudieron acceder a la vacuna antigripal, completar vacunas del calendario y realizar el refuerzo para ingreso escolar.

La jornada estuvo destinada a personas mayores, niños, niñas y grupos de riesgo, acercando el sistema de salud a la comunidad y facilitando el acceso a la prevención.

Seguimos trabajando junto a la Dirección de Acción Social, el Ministerio de Salud y la Zona Sanitaria IV para promover el cuidado y la salud de los vecinos de Rivadavia. 💚💪🏼

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