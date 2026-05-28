Guerra en Medio Oriente: nuevos ataques golpean la frágil tregua y alejan la posibilidad de un acuerdo

Nuevos ataques militares pusieron a la frágil tregua vigente entre Irán y Estados Unidos en riesgo este jueves, en medio de contrastantes mensajes sobre un inminente acuerdo para extender el cese el fuego

La tensión en el área sigue en aumento. Las fuerzas armadas de Irán lanzaron misiles desde la región sur del país hacia objetivos específicos, informó la agencia de noticias semioficial Fars en la madrugada del jueves. Aún no estaba claro cuál era el objetivo.

Además, la televisión estatal iraní reportó que un avión estadounidense fue destruido en la gobernación iraní de Jam, en Bushehr, citando al gobernador, Masoud Tangestani. Un funcionario de Estados Unidos, citado por Reuters, negó la versión.

Por otra parte, según un reporte del sitio estadounidense Axios, Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo preliminar que está a la espera de la aprobación del presidente Donald Trump. Poco después, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, se mostró optimista.

Según dijo, ambos países lograron “muchos avances” hacia un acuerdo para ampliar el alto el fuego, pero el presidente Donald Trump aún no está listo para aprobarlo. “Con suerte, seguiremos avanzando y el presidente estará en una posición en la que pueda respaldar el acuerdo, pero obviamente eso aún está por determinar”, dijo.

Además, afirmó: “Estamos yendo y viniendo sobre un par de cuestiones de redacción. Hemos hecho muchos avances”.

Este avance sustancial en las negociaciones se habría logrado después que Irán atacó una base aérea estadounidense en Kuwait en represalia por una nueva ofensiva de las fuerzas de Trump contra un centro de control militar iraní en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

“Trump parece estar descubriendo la misma realidad que todo presidente estadounidense acaba enfrentando con Irán: la coerción puede aumentar los costos para Teherán, pero no puede, por sí sola, provocar la capitulación. Lo que surge de este momento no es un camino hacia un acuerdo histórico, sino un equilibrio profundamente inestable en el que ambas partes están demasiado agotadas para una escalada y demasiado desconfiadas para un compromiso genuino», dijo a TN el analista Ali Vaez, especialista en temas iraníes del Crisis Group, una ONG dedicada a la resolución de conflictos.

Cómo sería el acuerdo

Según la información de Axios, ambas partes acordaron un memorando de entendimiento de 60 días que prorroga la tregua y abre negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, pero el plan aún necesitaba la firma de Trump.

Poco después, una fuente cercana al equipo negociador iraní dijo a la agencia de noticias Tasnim que la información es falsa y que el texto de un posible memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos aún no se ha ultimado ni confirmado.

Los recientes ataques, aunque limitados, pusieron de manifiesto la fragilidad de las negociaciones para convertir el débil alto el fuego de principios de abril en un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra de tres meses que causó miles de muertos y reabra la vital ruta marítima del estrecho de Ormuz.

El Mando Central de Estados Unidos dijo que sus fuerzas habían derribado cinco drones de ataque iraníes y atacado una estación de control terrestre en la ciudad portuaria de Bandar Abás que estaba a punto de lanzar un sexto. Fuerzas kuwaitíes interceptaron posteriormente un misil balístico disparado hacia el país, que alberga una gran base estadounidense.

“Estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego”, dijo un funcionario estadounidense, que pidió permanecer en el anonimato.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que había atacado la base estadounidense responsable de un ataque perpetrado a primera hora de la mañana cerca del aeropuerto de Bandar Abás y advirtió que cualquier repetición daría lugar a una “respuesta más contundente”, según la agencia de noticias Tasnim.

La violencia coincidió con la festividad musulmana del Eid al-Adha, celebrada en toda la región, donde varios países se vieron envueltos en el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Pakistán, en su papel de mediador, anunció que su ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, se reuniría con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington el viernes, aunque no estaba claro el alcance de su visita.

En el Líbano, país que según Irán debe formar parte de cualquier acuerdo de paz global, Israel anunció que había comenzado a atacar infraestructura de los militantes de Hezbollah en la ciudad meridional de Tiro, y que había llevado a cabo un ataque en la capital, Beirut.

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