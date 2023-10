Horóscopo 14 de octubre

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de octubre, espero que hayas puesto de tu parte para cerrar el ciclo y recordar que el corazón sabe regenerarse. Porque el eclipse te va a abrir el camino para que, a lo largo de los próximos seis meses, vuelvas a construir una relación. No, no pienses en volver con tu ex, mejor busca a alguien que sí quiera y pueda ser la otra mitad de una historia.

Tauro

Es un eclipse que habla de nuevas oportunidades, caminos, ideas y proyectos que van a renovar lo que vives en tu medio laboral. Sobre todo, después de este año que se encargó de destacar esos patrones y situaciones que tenías qué rechazar, para poder buscar algo mejor.

Géminis

El eclipse de este fin de semana abre el camino para que vivas seis meses llenos de oportunidades para iniciar un nuevo romance, abrir el corazón a una nueva historia, un embarazo, un proyecto que puedes ir gestando poco a poco para dar a conocer al mundo, durante el primer semestre del otro año.

Cáncer

El eclipse solar de hoy, te abre el camino para que, durante los próximos seis meses, construyas nuevas bases y cimientos que sostengan tu futuro. Es un periodo excelente para elegir un nuevo terreno (literal o metafóricamente) y plantarte en él.

Leo

Con el eclipse solar de este fin de semana, inicias seis meses que son un terreno fértil para nuevos proyectos que tienen que ver con medios de comunicación, publicaciones, comercio, mercadotecnia. Aprovecha también para solucionar trámites, poner papeles en orden, conseguir resoluciones que tengan que ver con documentos y credenciales.

Virgo

El eclipse solar quiere ayudarte a reconstruir tu medio laboral, a retomar o renovar un proyecto en donde tienes invertido tu talento, experiencia, tiempo o ideas. Los próximos seis meses van a traer cambios en tu lugar de trabajo, nuevas oportunidades, nuevos negocios y contratos que te permitan crecer.

Libra

Tu vida está por cambiar. Y estos son los cambios que se anuncian con el eclipse, un portal que te regalará seis meses para planificar y manifestar una nueva versión de ti misma, más auténtica, fuerte y feliz. Y después, deberás de construirle un hogar a esa nueva tú. Uno congruente con su nueva energía, metas, sueños y visión de la vida.

Escorpio

Es un eclipse que hará efecto en tu vida los próximos seis meses y desde ya, te voy preparando para este portal. Es un eclipse que viene a culminar procesos, historias y situaciones que empezaron a agitarse después de mayo. El que te regalará respuestas y la posibilidad de integrar lo aprendido en este periodo del año.

Sagitario

Después de este eclipse, vas a vivir seis meses en los que llegue gente nueva a tu vida, nuevos amigos, nuevos colaboradores, compañeros de trabajo, personas que tienen ideas nuevas y eléctricas que te van a llenar de entusiasmo y a mostrarte nuevos caminos. Aprovecha esta energía porque será ideal para que logres tus ambiciones más grandes, para que nos contagies a todos con tu visión única, original y vanguardista.

Capricornio

este eclipse te va a ayudar a lograr una meta, alcanzar un éxito que llevas mucho tiempo persiguiendo y que se caracteriza por ser algo que te dará cierto estatus o jerarquía frente a los demás. Es un inicio o una puerta dorada, que tiene que ver con tu historia profesional, tu carrera, la reputación que deseas construir y sostener de manera pública. Aprovecha muy bien este portal para apostar por algo grande y a largo plazo.

Acuario

Un hombre que consideras un mentor, un maestro de vida o un guía personal, puede salir de tu vida o cambiar de rol después del eclipse solar, en Sagitario. Este eclipse le abre camino a un inicio de año favorable para viajes, proyectos lejos de casa, unir tus ideas a las de alguien que proviene de un contexto social y cultural, diferente

Piscis

Con el eclipse de este fin de semana, vendrá un auténtico renacimiento. Los próximos seis meses, son esos en los que vuelves a emerger del agujero del conejo por el que caíste en mayo, ya fuiste, volviste y ya tienes sabiduría y respuestas, y ahora tienes que hacer cambios que resuenen, con tu nueva piel.

Fuente: Vogue