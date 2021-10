Horóscopo 18 de octubre

Aries

Después de tres semanas en las que hubo confusión y algo de distanciamiento, esta es la semana en la que retomas una relación amorosa, un romance o una nueva conexión de amistad. Como lo dijimos desde tus horóscopos octubre 2021, es un inicio de semana en el que puedes sentirte emocional o sensible sin aparente razón.

Tauro

Esta semana debes de vivirla completamente orientada a los detalles, aquellos que no se pueden escapar de tu atención, los que hacen la verdadera diferencia. Los tránsitos lunares hacen de este inicio de semana el momento en el que debes de llevar tu atención a tus sueños y anhelos, apoyarte de tu creatividad personal y sensibilidad.

Géminis

Octubre puede ser un mes complicado porque puedes estar considerando dos sendas, dos oportunidades, dos personas a la vez. Los primeros días de esta semana, tus ganas de pertenecer a un grupo o equipo, pueden incrementar. Quieres ser parte de un proyecto en donde puedas expresar tu propia individualidad y romper las reglas.

Cáncer

Acércate a tus papás, porque esta semana pueden tener noticias importantes o alguna situación en la que requieran de tu apoyo para obtener resultados positivos. Inicias la semana con cierta urgencia por establecer orden y control en tu propia vida.

Leo

Los canales de comunicación ya están abiertos, al menos astrológicamente, así que corre el riesgo y haz esa llamada o manda ese mensaje. El inicio de semana es para planificar un viaje o una nueva aventura, especialmente si tus emociones están involucradas de alguna forma.

Virgo

Con el inicio de Mercurio directo, quieres compromisos, estabilidad y una apuesta lo más segura posible. No vas a avanzar hasta asegurarte de que tienes los cimientos que se necesitan. Los primeros días de la semana no serán los mejores para socializar o abrirte emocionalmente en lugares que no conoces bien.

Libra

Mercurio directo, en tu signo… ya sabes lo que esto significa. Todos a tu alrededor te están prestando más atención que de costumbre, estás en la mira y puedes aprovechar el final de mes para transformar la percepción que tienen de ti. El día de hoy la Luna te está moviendo emocionalmente y puedes sentir una gran necesidad de cercanía.

Escorpio

Aunque esta semana, Mercurio ya está directo y moviendo el mundo, tú puedes decidir permanecer callada un rato más, analizando y observando, dejando que las semillas que estás sembrando germinen en silencio. Tu sexto sentido está muy fuerte y puede ayudarte a descubrir una situación moviéndose tras el telón.

Sagitario

Mercurio retro te mostró lo mucho que han cambiado tus metas a futuro, así que esta semana ya debes de estar lista para mirar hacia el futuro con nuevos planes y sueños, a partir de hoy, ya puedes tomar decisiones al respecto. Hoy tus habilidades de líder están disparadas y tener la última palabra es algo que puedes disfrutar mucho.

Capricornio

Ahora si, esta semana ya puedes hablar, anunciar o cerrar tratos respecto a un proyecto que va a largo plazo, algo por lo que estás apostando para conseguir un reconocimiento importante. Tus recuerdos del pasado son muy vividos el día de hoy, incluso puedes estar pensando en alguien a quien no ves hace mucho tiempo.

Acuario

Después de la pausa de Mercurio retro, estás lista para redireccionar esa big picture con la que miras al futuro. Ya puedes tomar decisiones, pero no olvides prestar atención a los pequeños detalles. Los primeros tres días del mes que viene, van a ser los días más ocupados, planifica tu agenda.

Piscis

Con todo y Mercurio directo, esta semana es una en la que vas a preferir permanecer callada si no tienes nada importante que decir. Aún estás planeando decisiones definitivas y quieres observar la situación un rato más. Hoy vas a querer darle rienda suelta a tus sentidos y disfrutar algún tipo de lujo.

