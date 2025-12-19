Inscripciones abiertas para la Feria Inclusiva Rivadavia Activa
Se vienen las inscripciones para participar de la Feria Inclusiva Rivadavia Activa, un espacio destinado a emprendedores, artesanos y productores del departamento.
La convocatoria está dirigida a:
• Adultos mayores (+60)
• Personas con discapacidad
• Diversidad y Género
Las personas interesadas pueden empadronarse en la oficina de Persona Mayor, dependiente de la Dirección de Acción Social, a partir del 22 de diciembre, en el horario de 7:30 a 12:30 horas.
Seguimos generando oportunidades y promoviendo espacios de inclusión y trabajo en Rivadavia.