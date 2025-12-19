Inscripciones abiertas para la Feria Inclusiva Rivadavia Activa

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025
feria inclusiva

Se vienen las inscripciones para participar de la Feria Inclusiva Rivadavia Activa, un espacio destinado a emprendedores, artesanos y productores del departamento.

👉🏼 La convocatoria está dirigida a:

• Adultos mayores (+60)

• Personas con discapacidad

• Diversidad y Género

Las personas interesadas pueden empadronarse en la oficina de Persona Mayor, dependiente de la Dirección de Acción Social, a partir del 22 de diciembre, en el horario de 7:30 a 12:30 horas. 📍

Seguimos generando oportunidades y promoviendo espacios de inclusión y trabajo en Rivadavia. 💚

