Inscripciones abiertas para la Feria Inclusiva Rivadavia Activa

Se vienen las inscripciones para participar de la Feria Inclusiva Rivadavia Activa, un espacio destinado a emprendedores, artesanos y productores del departamento.

La convocatoria está dirigida a:

• Adultos mayores (+60)

• Personas con discapacidad

• Diversidad y Género

Las personas interesadas pueden empadronarse en la oficina de Persona Mayor, dependiente de la Dirección de Acción Social, a partir del 22 de diciembre, en el horario de 7:30 a 12:30 horas.

Seguimos generando oportunidades y promoviendo espacios de inclusión y trabajo en Rivadavia.