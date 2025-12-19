Después de 60 años de espera, Villa Chacabuco ya tiene pavimento

El intendente Sergio Miodowsky, junto al vicegobernador Fabian Martin, inauguraron la pavimentación integral de Villa Chacabuco, un barrio que durante décadas se inundaba cada vez que llovía, con calles anegadas y el agua entrando a las casas porque la calzada estaba más alta que las viviendas.

Con planificación y trabajo previo, primero se hizo la obra de escurrimiento y luego el pavimento, utilizando recursos municipales y el equipo de la Municipalidad, articulando con una empresa para bajar costos sin perder calidad.

Esta es la obra número 35 de la gestión y, sobre todo, un sueño cumplido para las familias del barrio. Vamos a seguir por este camino, llevando obras a cada rincón de Rivadavia para mejorar la calidad de vida de todos.