Relevo de Jefatura en el RIM 22: reconocimiento y continuidad institucional

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025
Patera

El intendente Sergio Miodowsky, junto al vicegobernador Fabian Martin y autoridades del gobierno provincial y municipal, acompañó el acto de Relevo del Jefe de la Unidad del Regimiento de Infantería de Montaña 22.

La ceremonia se desarrolló en un marco de solemnidad y respeto institucional, con la presencia de autoridades civiles y militares, personal de la fuerza y familiares. En ese contexto, se rindió homenaje al coronel Rubén Gastón Patera, quien finalizó su gestión al frente de la unidad, destacándose su compromiso, vocación de servicio y conducción.

Asimismo, asumió formalmente como nuevo jefe el coronel Pablo José Molina, reafirmando el compromiso del RIM 22 con la defensa, la disciplina y el servicio a la comunidad. ¡Felicitaciones! 👏🏼

