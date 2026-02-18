Intentó robarle la bicicleta a una niña y quedó detenido

EL REPORTERO 18 de febrero de 2026
bici robada 4

Un joven de 23 años fue aprehendido en la tarde de hoy en Villa Funes, acusado de hurtar una bicicleta para niño.

El hecho ocurrió en la calle Mendoza y calle 14, cuando personal de la Comisaría 7° observó a un masculino escondiendo efectos detrás de los cañaverales, en la finca Turesso.

Al ser entrevistado, el acusado, identificado como Cuello, no pudo precisar la procedencia del rodado y intentó darse a la fuga, siendo aprehendido por el personal policial.

La Unidad Fiscal de Flagrancia (UFI) a cargo del Dr. Usin Emiliano, ha tomado conocimiento de los hechos y se encuentra trabajando en la causa.

Al momento de la aprehensión, se hicieron presentes familiares del acusado, quienes intentaron agredir al personal policial.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/intento-robarle-la-bicicleta-a-una-nina-y-quedo-detenido/

