Karina Milei recorrió una calera en Sarmiento

La visita forma parte de la agenda de los funcionarios nacionales que llegaron a San Juan en el marco de la Expo Minera y para celebrar el Día de la Minería. Estuvo acompañada por el gobernador Marcelo Orrego, el ministro del Interior, Diego Santilli y el diputado Nacional, Martín Menem.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recorrió las instalaciones de Caleras San Juan S.A., en el departamento Sarmiento, en el marco de las actividades por el Día de la Minería. La visita contó además con la presencia del diputado nacional Martín Menem y del ministro del Interior, Diego Santilli, además de funcionarios locales y nacionales. Acompañaron además el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández y el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro.

La comitiva fue recibida por accionistas y directivos de la empresa, quienes mostraron el funcionamiento de los hornos, la planta fotovoltaica y las distintas dependencias del complejo industrial ubicado en Divisadero.

El gerente general de la firma, Raúl Cabanay, expresó: “Estoy complacido de festejar el Día de la Minería en nuestra planta de Divisadero, esperando la presencia del gobernador y de autoridades de la industria”.

Durante la recorrida, el empresario destacó que los hornos de la planta trabajan con “la última tecnología a nivel mundial” y remarcó el perfil sustentable del proyecto industrial. En ese sentido, indicó que la empresa lleva adelante un programa ecosustentable que incluye la plantación de 1300 especies arbóreas.

Además, explicó que la compañía cuenta con un parque fotovoltaico de 2,3 megavatios, al que recientemente se sumaron otros 4,7 megavatios, con el objetivo de abastecer el 100 % del consumo energético de la planta mediante energía solar.

Cabanay también puso en valor el vínculo de la empresa con la comunidad de Sarmiento y señaló que el 90 % de los trabajadores pertenecen al departamento. Asimismo, destacó que el 22 % de la planta de empleados está integrada por mujeres, aspecto que calificó como “un motivo de orgullo” para la compañía.

La visita formó parte de una agenda vinculada al desarrollo productivo y minero de la provincia, con eje en la innovación tecnológica, la sustentabilidad y la generación de empleo local.

Como se hizo con el decreto de traspaso de obras en las rutas 20, 40 y 150 , el ministro del interior le confirmó al gobernador de San Juan que evalúan avanzar con la misma propuesta para la Ruta 153.