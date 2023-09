L-Gante: “Pensé que me iba el primer día”

L-Gante recuperó su libertad el viernes por la noche y de a poco empieza a retomar su ritmo de vida habitual. El referente de la cumbia 420 permaneció más de tres meses detenido en la DDI de Quilmes, en el marco de una causa por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de fuego.

A casi un día de salir a la calle, y luego de reencontrarse con sus seres queridos, el músico dio su primera entrevista, sin contar las breves palabras que cruzó con la prensa a la salida de la dependencia quilmeña. Lo hizo en diálogo con Luis Ventura y su equipo de Secretos Verdaderos (América), a través de una video llamada en la que le agradeció al presidente de APTRA el apoyo que le brindó durante todo este tiempo.

“¿Cómo viviste el momento de abrazarte con Jamaica?”, quiso saber Ventura, en relación al reencuentro con sus afectos.“Mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”, señaló respecto a las fuerzas de las que se valió durante su detención.

Consultado sobre las trabas y las postergaciones de su libertad, el músico señaló: “Te imaginaras que varias veces me ilusioné, pero sobre todo por los rumores que salían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuando voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”, señaló.

En este punto, le preguntaron por qué pensaba que se había dilatado tanto su salida. “La verdad no sé”, respondió con una sonrisa.“Fue una mala jugada, pero el que la pasó ahí fui yo. Admito que pensé que me iba el primer o segundo día”, aseguró, y reveló que nunca pensó que iba a estar encerrado tanto tiempo. “No quería que se complique más, y se me hacía que era mucho circo”.

También fue consultado sobre los problemas de salud de Wanda Nara, con quien compartió algunas cuestiones laborales y a quién se lo vinculó sentimentalmente. “Me comunicaré en algún momento. Me estoy enterando de todo ahora, en el transcurso de las horas.

Respecto a sus planes a futuro, aseguró: “Para mí es como que me tomé un descanso para arrancar con toda la fuerza. Pero el que se preocupa por eso es Maxi (mi representante) Vamos a descansar una semanita y arrancaremos. Tengo que ensayar porque no hago un show hace varios días”, remató Elián con una sonrisa. Y antes de despedirse, se comprometió para estar presente en el piso el sábado próximo: “Vos sabés que me caés muy bien, es mi palabra Luis, charlar con vos es siempre un gusto”, cerró el músico.

