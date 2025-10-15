La Cámara de Diputados manifestó su rechazo a la quita del Régimen de Zona Fría para San Juan

En el marco de una Sesión Especial celebrada en la mañana del miércoles 15 de octubre, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó —con 34 votos afirmativos y uno negativo del bloque La Libertad Avanza— un proyecto de Declaración que expresa su preocupación y rechazo ante una posible derogación o modificación del Régimen de Zona Fría, establecido por la Ley Nacional N.º 27.637.

La sesión fue presidida por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara, Fabián Martín, acompañado por los secretarios legislativo y administrativo, Gustavo Velert y Jorge Fernández, respectivamente.

El proyecto fue fundamentado por el diputado Juan de la Cruz Córdoba, quien ofició como miembro informante. En el texto de la Declaración, la Legislatura manifiesta:

“Su preocupación y rechazo ante cualquier intento de derogación o alteración del Régimen de Zona Fría previsto por la Ley Nacional N.º 27.637, destacando la importancia de su plena vigencia y continuidad, en virtud del impacto social, económico y federal que representa para miles de hogares sanjuaninos”.

Durante el debate, también expresaron su apoyo a la iniciativa los diputados Cristina López, Mario Herrero, Federico Rizo, Leopoldo Soler, Alejandra Leonardo, Gustavo Deguer y Juan Carlos Quiroga Moyano. En tanto, el diputado Fernando Patinella expuso los fundamentos de su voto negativo.

Cabe destacar que el Régimen de Zona Fría contempla tarifas diferenciales en el consumo de gas natural para regiones con bajas temperaturas, beneficiando a numerosos hogares de la provincia. Por ello, la Legislatura considera esencial su mantenimiento como una herramienta de equidad energética y justicia social.

youtube.com/watch?v=XoigHlKht50&feature=youtu.be

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Foto Mario Contreras