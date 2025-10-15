Silvia y Ramona representarán a San Juan

Después de haber vivido una verdadera fiesta con música, bailes y mucha alegría y participación de las hinchadas de todos los departamentos, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, los ministros Carlos Platero (de Familia y Desarrollo Humano) y Laura Palma (de Gobierno), el Secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone, el Director de Políticas para el Adulto Mayor, Roberto Ochoa y los intendentes Susana Laciar de Capital y de Iglesia, Jorge Espejo, coronaron a las nuevas soberanas de las Personas Mayores.



La reina es Silvia Mónica Maldonado, 64 años, mamá de 2 hijos, representó a Capital y la virreina, Ramona de la Cruz Solar, de Iglesia, 84 años, separada, 13 hijos, 34 nietos y 25 bisnietos.

Fuente: Paulina Rotman. Prensa Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.