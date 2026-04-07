La Casa Blanca negó que Estados Unidos contemple el uso de armas nucleares tras el ultimátum de Trump al régimen de Irán

La Administración republicana calificó de “infundadas” las versiones que circularon en redes, luego de que Trump advirtiera sobre “la desaparición de una civilización” si Teherán no modifica su postura.

La Casa Blanca aseguró este martes que no evalúa recurrir a armas nucleares en el marco de la escalada con Irán, a pesar de las advertencias hechas por el presidente Donald Trump y su vicepresidente, JD Vance.

En el mismo mensaje, el presidente de Estados Unidos planteó que, bajo la dirección de “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, podría darse “algo revolucionariamente maravilloso” en Irán, aunque advirtió sobre la posibilidad de que “una civilización entera desaparezca esta noche, sin posibilidad de regreso”.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?“, dijo el mandantario estadounidense.

Trump concluyó su publicación al calificar el momento como “uno de los más importantes en la larga y compleja historia del mundo” y envió un mensaje de apoyo: “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.