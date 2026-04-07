Rusia suministra inteligencia satelital a Irán para coordinar ataques contra fuerzas de Estados Unidos

Una evaluación de la inteligencia ucraniana revela que Moscú ha realizado decenas de barridos sobre puntos críticos en Medio Oriente y colabora con Teherán en operaciones de ciberespionaje contra infraestructuras estratégicas

Satélites rusos han realizado decenas de reconocimientos detallados mediante imágenes de instalaciones militares y puntos críticos en todo el Medio Oriente para ayudar a Irán a atacar a las fuerzas de EEUU y otros objetivos, según una evaluación de la inteligencia ucraniana.

Las conclusiones, revisadas por Reuters, también revelaron que piratas informáticos rusos e iraníes están colaborando en el ámbito cibernético. Estos hallazgos representan el relato más detallado hasta la fecha sobre cómo Rusia ha brindado apoyo secreto a Irán desde que Israel y EEUU lanzaron su ofensiva el 28 de febrero. Según el informe (que no tiene fecha), los satélites rusos realizaron al menos 24 reconocimientos en áreas de 11 países de Medio Oriente entre el 21 y el 31 de marzo, cubriendo 46 “objetivos”, entre los que se incluyen bases militares estadounidenses y de otros aliados, aeropuertos y campos petroleros.

Pocos días después de ser vigilados, las bases y cuarteles militares fueron blanco de misiles balísticos y drones iraníes, en lo que la evaluación describe como un patrón de conducta evidente.