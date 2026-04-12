Emiratos Árabes Unidos afirmó que el estrecho de Ormuz “nunca ha sido propiedad de Irán como para cerrarlo”

“Este comportamiento es ilegal, peligroso e inaceptable, y el mundo no puede permitirse tolerarlo ni permitir que suceda”, afirmó Sultan Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada emiratí

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sultan Al Jaber, afirmó este domingo que el estrecho de Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él.

“El estrecho de Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él”, escribió el también Al Jaber, también director general y consejero delegado de ADNOC, en su perfil oficial de X.

En un escueto mensaje, el ministro emiratí afirmó que “cualquier intento de hacerlo no es meramente una cuestión regional, sino más bien una interrupción de una arteria económica mundial vital y una amenaza directa para la seguridad energética, alimentaria y sanitaria de todas las naciones”.

“Este comportamiento es ilegal, peligroso e inaceptable, y el mundo no puede permitirse tolerarlo ni permitir que suceda”, agregó Al Jaber.

Fuente: Infobae